Донецк, 11 сентября, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» набрала на выборах в Народный совет ДНР 78,03% голосов, свидетельствуют данные избиркома по итогам обработки 100% протоколов. Информацию обнародовал в своём Telegram-канале врио главы республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Он также констатировал, что выборы в регионе состоялись. Согласно представленным сведениям, КПРФ получила на выборах в республиканский парламент 6,43% голосов, а ЛДПР и «Новые люди» — 6,25% и 5,14% соответственно. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) набрала 3,27%.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий рассказал, что избирательные участки в регионе закрыли в 15:00 (совпадает с московским временем) из-за высокой явки избирателей, а также необходимости обеспечения безопасности участковых комиссий.

Ранее замглавы избиркома ЛНР Марианна Сумская объявила, что «Единая Россия» по итогам выборов в Народный совет республики получила 39 из 50 депутатских мандатов. При этом у ЛДПР пять мест, у КПРФ — четыре, а у СРЗП — два.

Избирательная комиссия Херсонской области в свою очередь проинформировала, что «ЕР» получила на выборах в законодательное собрание региона 74,86% голосов. У партии будет 28 мандатов. КПРФ набрала 10,56% и (четыре мандата), ЛДПР — 8,27% (три мандата), а СРЗП — 5,03% (один мандат).