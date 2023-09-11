Абакан, 11 сентября, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов, который выдвинул свою кандидатуру на выборах главы региона от КПРФ, побеждает по итогам обработки 100% протоколов, набрав 63,14% голосов. Об этом свидетельствуют информация Центральной избирательной комиссии России.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентин Коновалов

За двух других претендентов — Михаила Молчанова (ЛДПР) и Владимира Грудинина («Коммунисты России») — проголосовали соответственно 14,33% и 11,96% избирателей.

В большинстве регионов России голосование проходило три дня — с 8 по 10 сентября. Оно касалось выборов губернаторов и местных парламентов.

Кроме того, проводились довыборы депутатов Госдумы. Впервые в голосовании в рамках Единого дня голосования участвовали воссоединившиеся с Россией регионы: ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Эксперт в сфере международных отношений, политический обозреватель и радиоведущий из США Стивен Гил заявил о необходимости донести до мировой общественности, что в новых субъектов РФ голосование там проходит честно и прозрачно, а их жители стремятся выбирать своё будущее.