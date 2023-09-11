Новосибирск, 11 сентября, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников побеждает на выборах главы региона с 76,14% голосов избирателей после обработки 99,45% протоколов, свидетельствуют данные информационного центра Центризбиркома России.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Другой кандидат на выборах, представитель КПРФ Роман Яковлев получил 10,68% голосов. За Евгения Лебедева от ЛДПР проголосовало 6,63% избирателей, а за Владислава Плотникова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 4,23%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее также стало известно, что действующий губернатор Амурской области Василий Орлов набрал 82,38% голосов на выборах главы этого региона. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в своём крае получил поддержку со стороны 72,78% проголосовавших избирателей.

10 сентября глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова призвала избирательные комиссии субъектов подвести итоги выборов не ранее второй половины 12 сентября. Она заявила, что категорически неприемлемо объявлять конечных результаты уже 11 сентября.