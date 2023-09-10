Благовещенск, 11 сентября, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов, выдвинувший свою кандидатуру от «Единой России», побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные информационного центра Центризбиркома РФ.

Kremlin.ru Глава Амурской области Василий Орлов

Он заручился поддержкой 82,38% избирателей, которые отдали свои голоса.

Кандидат от КПРФ Борис Белобородов получил 7,90% голосов, а претендент от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Евгений Завгородний — 3,59%. У Романа Санжаревского от партии «Новые люди» 2,25% голосов, а у Сергея Рафальского от «Коммунистов России» — 2,06%.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября действующий мэр Москвы Сергей Собянин набрал более 2 млн голосов избирателей по итогам онлайн-голосования на выборах главы российской столицы. Он занял лидирующую позицию.

Всего в голосовании в Москве приняли участие более 3,28 млн человек. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что речь идёт о рекордной явке.

Также стало известно, что действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук лидирует на выборах главы город с 45,42% голосов. Он опережает бывшего председателя Совета регионального отделения СРЗП Михаила Сидорова, который получил 33,20%.