Омск, 11 сентября, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко лидирует на выборах главы региона с 76,33% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные информационного центра Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

За Андрея Алехина из КПРФ проголосовали 10,8% избирателей, которые участвовали в выборах. Владимир Казанин, представляющий «Коммунистов России», получил 6,1%, а Максим Макаленко (ЛДПР) — 4,68%.

Как сообщало ИА Регнум, действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников смог набрать на выборах главы региона 76,14% голосов. Такие данные получены после обработки 99,45% протоколов.

10 сентября также стало известно, что действующий губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов переизбран на второй срок. Его выбирали депутаты законодательного собрания региона. Ему отдали свои голоса 17 членов местного парламента