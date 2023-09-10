Владивосток, 11 сентября, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Действующий губернатор Приморского края Олег Кожемяко побеждает на главы региона, набрав 72,78% голосов, свидетельствуют данные информационного центра ЦИК РФ.

Primorsky.ru Олег Кожемяко

Такой результат получен после обработки 100% протоколов. Кожемяко выдвигался на выборы от партии «Единая Россия».

Кандидат от ЛДПР Инна Кошелева набрала 9,83% голосов, а Александр Андони от «Коммунистов России» — 5,94% голосов. Кирилл Рудюк («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Денис Ковалев («Казачья партия») получили соответственно 4,77% и 3,89%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация о том, что после обработки 30,27% протоколов Олег Кожемяко набрал 77,02% голосов. Также стало известно, что действующий губернатор Амурской области Василий Орлов побеждает на выборах главы региона с 82,38% голосов избирателей.

При этом в Хабаровске также побеждает действующий глава города Сергей Кравчук. Мэр получил 45,42% голосов.