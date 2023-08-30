Москва, 30 августа, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин постоянно получает сведения об атаках украинских беспилотников. Об этом 30 августа заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«По нападению дронов Путин постоянно получает информацию в рамках СВО и самой операции, такое доводится до сведения Путина», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, ночью 30 августа объекты на территории России подверглись серии атак со стороны Украины.

В Брянской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона, в Рязанской — два, Орловской и Калужской — по одному. Еще один беспилотник уничтожили в небе над Рузским районом Московской области.

Из-за атак дважды за ночь в московских аэропортах Домодедово и Внуково объявлялся план «Ковёр». Он также вводился по одному разу в Шереметьево и Жуковском.

Наибольший удар пришёлся на аэродром в Пскове, где в результате налёта беспилотников произошёл пожар и получили повреждения четыре военно-транспортных самолёта Ил-76.

Возле Севастополя силы Черноморского флота отражали нападение беспилотников с моря.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что беспилотные летательные аппараты ВСУ, которые атаковали объекты на территории России, не смогли бы пролететь такое расстояние без информации с западных спутников. Она также отметила, что атаки Украины на объекты на территории России не останутся безнаказанными.