Калуга, 30 августа, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над территорией Калужской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома», — говорится в сообщении.

Кроме того, еще один такой дрон попал в пустой резервуар для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Дзержинском районе. При ударе начался пожар, который удалось потушить.

Шапша уточнил, что в случае со второй атакой также никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа Министерство обороны обнародовало информацию о том, что над территорией Калужской области сбили беспилотник самолётного типа. Его смогли перехватить в небе над Бабынинским районом.

30 августа мэр Москвы Сергей Собянин написал, что российские военные в Центральном федеральном округе отразили массовую атаку дронов. Один из беспилотников уничтожили в Рузском районе Московской области. Он двигался в сторону столицы России.