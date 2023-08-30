Москва, 30 августа, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Объекты на территории России подверглись ночью 30 августа серии атак со стороны Украины, наибольший удар пришёлся на аэродром в Пскове, где в результате налёта беспилотников произошёл пожар и получили повреждения четыре военно-транспортных самолёта Ил-76.

Из-за этого нападения над территорией Пскова и Псковской области были отменены все авиарейсы. Кроме того, ВСУ пытались совершить атаки с применением беспилотников в ряде других регионов.

Так в Брянской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона, в Рязанской — два, Орловской и Калужской — по одному. Еще один беспилотник уничтожили в небе Рузским районом Московской области.

Из-за атак дважды за ночь в московских аэропортах Домодедово и Внуково объявлялся план «Ковёр». Он также вводился по одному разу в Шереметьево и Жуковском.

Возле Севастополя силы Черноморского флота отражали нападение беспилотников с моря. Минобороны России в свою очередь сообщало об уничтожении в акватории Черного моря четырёх быстроходных катеров, на которых находилось до 50 украинских военных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 23 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство осуждает террористические акты Киева, нанесённые по объектам в Москве с применением беспилотников. Она отметила, что Москва не оставит без ответа атаки украинской стороны.

Кроме того, Захарова предупредила, что Россия также не собирается игнорировать роль западных спецслужб, которые предоставляют Украине информацию для нападений на объекты на территории РФ. Представитель ведомства напомнила о полёте двух разведывательно-ударных беспилотников США MQ-9 Reaper и оперативно-тактического беспилотника ТВ2 Bayraktar турецкого производства.

24 августа заместитель генсека ООН Розмари Дикарло выразила обеспокоенность всемирной организации в связи с атаками украинских беспилотников на российские города. Она подчеркнула, что подобные действия в отношении гражданских лиц и инфраструктуры не могут быть оправданны. Кроме того, такие нападения строго запрещены в рамках международного права.