Севастополь, 30 августа, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Боевые расчёты Черноморского флота отражают атаку беспилотных аппаратов около центральной бухты Севастополя, 30 августа сообщил в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО [противоподводно-диверсионного обеспечения] отражают атаки вражеских беспилотников с моря», — написал чиновник.

Он отметил, что в состояние боевой готовности приведены все силы и службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 августа Михаил Развожаев написал, что над акваторией Чёрного моря в районе мыса Херсонес российские военные уничтожили несколько украинских беспилотников. 28 августа губернатор Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на севере и западе Крымского полуострова были сбиты два разведывательных дрона ВСУ.

Кроме того, 28 августа у побережья региона уничтожили украинскую крылатую ракету. Также над юго-западной частью акватории Чёрного моря были обнаружены американские разведывательные беспилотники. К ним выдвинулись российские истребители, которые пресекли возможное нарушение госграницы дронами и ведение ими разведки.