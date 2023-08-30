Москва, 30 августа, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Атаки Украины на объекты на территории России не останутся безнаказанными, заявила на брифинге 30 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Налёты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты ещё раз подтверждают террористическую сущность киевского режима», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что пролететь такое расстояние без информации от западных спутников украинские беспилотные летательные аппараты не смогли бы.

Ранее в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД отметила, что очередная попытка ВСУ атаковать дронами российские регионы говорит об отсутствии перспектив у киевского режима. «Очевидна агония киевского режима, эта тупая ненависть и злоба, отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии, в развитии по сценарию Запада», — заявила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 29 на 30 августа объекты на территории России поверглись серии атак со стороны Украины.

Наибольший удар пришёлся на аэродром в Пскове, где в результате налёта беспилотников произошёл пожар и получили повреждения, по некоторым данным, четыре военно-транспортных самолёта Ил-76. Масштаб разрушений на данный момент уточняется, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Также киевский режим с помощью беспилотников атаковал ряд других российских регионов. Так, в Брянской области российские силы противовоздушной обороны сбили три дрона, в Рязанской — два, Орловской и Калужской — по одному. Еще один беспилотник уничтожили в небе над Рузским районом Московской области.

Кроме того, около Севастополя силы Черноморского флота отражали нападение беспилотников с моря. Минобороны России в свою очередь сообщало об уничтожении в акватории Чёрного моря четырёх быстроходных катеров, на которых находилось до 50 украинских военных.