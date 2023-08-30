Москва, 30 августа, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над территорией Рузского района на западе Московской области, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня около 3 часов 30 минут мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.