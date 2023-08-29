Москва, 30 августа, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Над московским аэропортом Внуково закрыто для полётов воздушное пространство, сообщил журналистам представитель авиаслужб.

Mos.ru Аэропорт Внуково

«Воздушное пространство в районе аэропорта Внуково закрыто. Вылеты и прилеты задерживаются», — передаёт ТАСС со ссылкой на собеседника.

Такие же меры приняты в районе аэропорта Домодедово.

Закрытие воздушного пространства подразумевается режимом «Ковёр», вводят который в случае замеченных в небе летательных объектов, способных помешать авиаперелётам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 августа самолёты, которые находились в аэропорту Пскова, пострадали от ударов беспилотников, атаковавших воздушную гавань города. По некоторым данным, четыре самолёта могли получить различные степени повреждения.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил попытку атаки беспилотников на аэропорт. По его словам, средства противовоздушной обороны России отражают нападение беспилотников на воздушную гавань Пскова. Он добавил, что находится на месте с начала атаки. По предварительной информации, в результате нападения жертв нет, характер разрушений уточняется.