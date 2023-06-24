На Пригожина завели уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу

Москва, 24 июня, 2023, 03:59 — ИА Регнум. Следственным управлением ФСБ РФ после распространённых в Сети заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 23 июня на законных основаниях, обоснованно возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. Об этом заявили в Генпрокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

В свою очередь, представители Национального антитеррористического комитета сообщили, что утверждения, распространяемые от имени Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. ФСБ России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В Министерстве обороны России заявили, что распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения о якобы имевшем место ударе ВС России по лагерям ЧВК являются информационной провокацией. Комментируя ситуацию, в эфире Первого канала назвали постановкой распространённые в соцсетях видеокадры о последствиях якобы удара по лагерю частной военной компании «Вагнер».

Центр общественных связей ФСБ заявил, что высказывания Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и являются «ударом в спину» российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами.

«Призываем не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — заключили в ЦОС ФСБ.

Силовики призвали не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что президент России Владимир Путин осведомлён о происходящих событиях вокруг основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

Генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер», в котором призвал: пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу президента, решить все проблемы мирным путём.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815204" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Пригожина завели уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу

С аналогичным обращением выступил и первый замначальника Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он назвал действия Пригожина ударом в спину России, происходящее — вопиющим шагом, объяснить который иначе как помешательством нельзя.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815204" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Пригожина завели уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу

В Москве ночью 24 июня под усиленную охрану были взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. При этом местные жители сообщили, что на улицах ночной столицы обстановка абсолютно спокойная.

ФСБ, МВД, Минобороны, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают Владимиру Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа Евгения Пригожина.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил российскому лидеру о возбуждении уголовного дела в отношении Пригожина и о законности юридических действий.