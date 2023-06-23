Москва, 24 июня, 2023, 00:39 — ИА Регнум. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) пояснили, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о якобы нанесённых Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям его частной компании, не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

Ведомство акцентировало, что российские вооруженные силы продолжают выполнять боевые задачи в районе проведения спецоперации.

«Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и являются «ударом в спину» российским военнослужащим, воюющими с профашисткими украинскими силами», — добавили в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что уже возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу в связи с серьёзностью заявлений Пригожина и угрозой эскалации противостояния в России.

«Призываем не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — заключили в ЦОС ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, Следственным управлением ФСБ России 23 июня на законных основаниях, обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. О начале производства сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ему грозит срок заключения от 12 до 20 лет.