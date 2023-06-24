Москва, 24 июня, 2023, 03:00 — ИА Регнум. ФСБ, МВД, Минобороны, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают российскому президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Kremlin.ru Владимир Путин

По заверениям официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, спецслужбы, силовые структуры постоянно докладывают Путину о ситуации, выполняют и контролируют данные им поручения.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный прокурор России Игорь Краснов 24 июня доложил Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.

Генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер»:

«Я призываю остановиться. Противник только и ждёт, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику».

Генерал настоятельно призвал: пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента, решить все проблемы мирным путём.

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) пояснили, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесённых Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям его частной компании, не соответствует действительности и является информационной провокацией.