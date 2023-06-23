Москва, 24 июня, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов 24 июня доложил президенту Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Игорь Краснов

Он уточнил, что Краснов доложил главе государства о законности юридических действий в отношении Пригожина.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Дмитрий Песков говорил, что российский лидер осведомлён о происходящих событиях с Пригожиным.

Следственным управлением ФСБ России 23 июня на законных основаниях, обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Евгения Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

В Министерстве обороны России заявили о том, что киевский режим воспользовался провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по дезорганизации обстановки и сосредотачивает свои резервы для атаки на позиции российских войск на бахмутовском направлении.

В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.