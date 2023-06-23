Москва, 24 июня, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Суровикин

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815186" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Генерал армии Суровикин обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

Генерал, обращаясь к вагнеровцам, сказал, что «мы одной крови, мы воины, вместе воевали».

«Я призываю остановиться. Противник только и ждёт, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику», — сказал Суровикин.

Генерал настоятельно призвал, что, пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента, решить все проблемы мирным путём.

Как сообщало ИА Регнум, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) пояснили, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесённых Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям его частной компании, не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Силовики призвали не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию.

Следственным управлением ФСБ России 23 июня на законных основаниях, обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. О начале производства сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ему грозит срок заключения от 12 до 20 лет.