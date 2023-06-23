Генерал армии Суровикин обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»
Генерал армии Суровикин обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» и призвал остановиться
Москва, 24 июня, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер».
Генерал, обращаясь к вагнеровцам, сказал, что «мы одной крови, мы воины, вместе воевали».
«Я призываю остановиться. Противник только и ждёт, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику», — сказал Суровикин.
Генерал настоятельно призвал, что, пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента, решить все проблемы мирным путём.
Как сообщало ИА Регнум, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) пояснили, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесённых Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям его частной компании, не соответствует действительности и является информационной провокацией.
Силовики призвали не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию.
Следственным управлением ФСБ России 23 июня на законных основаниях, обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. О начале производства сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Ему грозит срок заключения от 12 до 20 лет.