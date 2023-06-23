Москва, 23 июня, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Представители Национального антитеррористического комитета заявили, что утверждения, распространяемые от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

В связи с распространением заявлений Пригожина, ФСБ России возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

«Требуем немедленно прекратить противоправные действия». — призвали в Национальном антитеррористическом комитете.