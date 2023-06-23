Москва, 24 июня, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Владимир Алексеев обратился к бойцам частной военной компании «Вагнер» и его основателю Евгению Пригожину.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815187" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Офицер ВС России Алексеев обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

Он подчеркнул, что большего удара по имиджу России, Вооруженных сил РФ придумать нельзя и назвал действия Пригожина ударом в спину стране.

«Сейчас наша страна в тяжелейшем положении <…> подобные вещи, которые вы сейчас начали осуществлять, приведут к огромным потерям, в первую очередь политическим. Представьте, как воспримут с воодушевлением на Западе то, что вы сейчас пытаетесь сделать», — сказал он.

Алексеев назвал происходящее вопиющим шагом, объяснить который иначе как помешательством он не смог.

Ранее к бойцам ЧВК «Вагнер» обратился генерал армии Сергей Суровикин. Он призвал их остановиться, пока не поздно и подчиниться приказу всенародно избранного президента, решить все проблемы мирным путём.

В соцсетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появилась информация о якобы нанесённых Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям его частной компании. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) пояснили, что всё это не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Как сообщало ИА Регнум, Следственным управлением ФСБ России 23 июня на законных основаниях, обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. О начале производства сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ему грозит срок заключения от 12 до 20 лет.