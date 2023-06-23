Москва, 24 июня, 2023, 01:53 — ИА Регнум. В эфире Первого канала назвали постановкой распространённые в соцсетях видеокадры о последствиях якобы удара по лагерю частной военной компании «Вагнер».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Специальный выпуск новостей, который вышел в эфир в 01:30 мск 24 июня, был посвящён ситуации, связанной с ЧВК «Вагнер» и её основателю Евгению Пригожину.

В эфире процитировали заявления Минобороны России, Национального антитеррористического комитета, а также рассказали о возбуждённом уголовном деле.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности пояснили, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о якобы нанесённых Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям его частной компании не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Следственным управлением ФСБ России 23 июня на законных основаниях, обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

В Министерстве обороны России заявили, что киевский режим воспользовался провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по дезорганизации обстановки и сосредотачивает свои резервы для атаки на позиции российских войск на бахмутовском направлении.