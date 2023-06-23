Москва, 23 июня, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин осведомлён о происходящих событиях вокруг основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил 23 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — сказал он.

Ранее ИА Регнум передавало, 23 июня Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», которые распространяются в соцсетях от имени основателя группы Евгения Пригожина о якобы имевшем место ударе ВС России по лагерям ЧВК. Сообщения являются информационной провокацией, отметили в оборонном ведомстве.

Вооружённые силы России в настоящее время продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной спецоперации, добавили в Минобороны.