Москва, 24 июня, 2023, 02:31 — ИА Регнум. В столице России под усиленную охрану взяли все важнейшие объекты, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

rosguard.gov.ru Росгвардия

«В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», — рассказал он.

По данным источника, офицеры специального подразделения Росгвардии подняты по тревоге, так же как и сотрудники полиции.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин осведомлён о происходящих событиях вокруг Евгения Пригожина, заявил 23 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что распространяемые от имени Пригожина утверждения не имеют под собой никаких оснований.

Следственным управлением ФСБ России 23 июня на законных основаниях, обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.