Президент России Владимир Путин в четверг, 9 декабря, проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча с членами консультативного органа при президенте организована в режиме видеоконференции. Она проходит накануне отмечаемого 10 декабря Дня прав человека — в 1948 году в эту дату Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Председатель СПЧ Валерий Фадеев доложит президенту о ходе выполнения ряда его поручений, в том числе в сфере миграционной политики, о работе по выявлению случаев нарушения прав человека в местах заключения, а также представит предложения по реформированию законодательства о СМИ-иноагентах. Пройдет обмен мнениями между президентом и членами СПЧ, в который сейчас входит 47 человек, по широкому кругу вопросов, сообщила пресс-служба Кремля. Все новости о встрече Владимира Путина с членами СПЧ — в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Заседание СПЧ при президенте РФ (архивное фото)

15:07 09.12.2021 Мошенники в финансовой сфере на протяжении длительного времени оставались серьёзной проблемой в России. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте также: Путин: в РФ поставлен заслон незаконным схемам микрокредитных организаций

15:09 09.12.2021 Законопроект, существенно корректирующий законодательство для иностранных агентов, внесли в Госдуму депутаты от «Новых людей» во главе с Алексеем Нечаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря. Читайте также: Законопроект об иноагентах и принципалах внесен в Госдуму

15:10 09.12.2021 Благодаря позиции СПЧ в России удалось избежать массового уничтожения лесов. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: Путин поблагодарил СПЧ за спасение «сотен лесных гектаров»

15:10 09.12.2021 Корректировка законодательства об иностранных агентах позволит сделать процедуру включения физлиц в реестр более прозрачной, считают депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым. Читайте также: «Новые люди» объяснили корректировку норм об иноагентах

15:18 09.12.2021 В России подготовили законодательство для регулирования деятельности компаний в сфере информационных технологий. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Подробности в материале: Путин поблагодарил СПЧ за борьбу с злоупотреблениями IT-компаний

15:26 09.12.2021 Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Цитата из видео. kremlin.ru

15:27 09.12.2021 СПЧ смог решить проблему регулярного подтверждения инвалидности детям с диагнозом ретинобластомы. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте также: Проблема подтверждения инвалидности детям с ретинобластомой решена — Путин

15:36 09.12.2021 В России идёт активная работа по защите окружающей среды. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: Российская общественность озабочена состоянием окружающей среды — Путин

15:45 09.12.2021 Вопрос о льготах для граждан с тремя орденами Мужества требует скорейшей проработки. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: Путин поддержал идею о льготах для обладателей трёх орденов Мужества

15:51 09.12.2021 Искусственный интеллект нужно внедрять так, чтобы не навредить обеспечению законных прав граждан. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте подробнее: «Утечек слишком много» — Путин озабочен ситуацией с персональными данными

15:59 09.12.2021 Если у человека много антител к COVID-19, на него также следует распространить систему QR-кодов, как и на вакцинированных и переболевших, заявил глава СПЧ РФ Валерий Фадеев на заседании 9 декабря. Подробности в материале: QR-коды надо давать тем, у кого много антител — глава СПЧ Фадеев

16:14 09.12.2021 Государство должно поддерживать бездомных людей и помогать им вне зависимости от того, что стало причиной их лишений. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). «Конечно, для любого человека, который занимается муниципальной службой, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит», — подчеркнул российский лидер. Читайте также: Путин пристыдил чиновников за бездомных людей

16:17 09.12.2021 Отнестись внимательнее к судебным решениям, касающимся фигурантов уголовных дел, призвал президент России Владимир Путин 9 декабря на заседании при участии СПЧ РФ. Читайте подробнее: Путин призвал не сажать под арест всякого подследственного

16:17 09.12.2021 России нужно активнее сотрудничать со странами СНГ по поводу миграционной политики. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте также: Путин выразил озабоченность ситуацией с мигрантами в России

16:21 09.12.2021 Ситуация с бездомными в России с советских времён существенно ухудшилась. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Подробности в материале: Путин: ситуация с бездомными «не может не порождать чувство стыда»

16:28 09.12.2021 Обсуждаемые в настоящее время в России законопроекты о QR-кодах носят «рамочный характер», заявил 9 декабря президент страны Владимир Путин на заседании при участии СПЧ РФ. Об этом: Путин заявил, что законопроекты о QR-кодах носят рамочный характер

16:33 09.12.2021 Вопрос пыток в российских колониях должен решаться на основе системных мер. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: «Следил за этой информацией» — Путин о пытках в российских колониях

16:47 09.12.2021 Зарплаты мигрантов превышают в разы зарплаты граждан России в некоторых российских регионах. Об этом 9 декабря заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с участием президента России Владимиром Путиным. Об этом: Зарплаты мигрантов превысили зарплаты граждан России — глава СПЧ

16:53 09.12.2021 Вся процедура, связанная с выдачей сертификатов вакцинации и сопутствующих документов, должна быть предельно понятной и прозрачной. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Подробности в материале: Путин объяснил свою позицию по QR-кодам и сертификатам вакцинации

17:03 09.12.2021 Соцсети часто навязывают негативные формы поведения молодёжи. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Подробности в материале: Путин увидел угрозы подрастающему поколению от западной культуры и соцсетей

17:08 09.12.2021 Закон об иноагентах должен быть проработан более тщательно. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: Путин: закон об иностранных агентах необходимо доработать

17:11 09.12.2021 Не более чем документом, подтверждающим, что человек сделал прививку от COVID-19, является сертификат о вакцинации, заявил 9 декабря президент страны Владимир Путин на заседании при участии СПЧ РФ. Об этом: Путин: сертификат о вакцинации — это лишь средство подтверждения прививки

17:29 09.12.2021 Анализ действующих в России законодательных норм, касающихся превышения самообороны, поручается провести Верховному суду, заявил 9 декабря президент страны Владимир Путин на заседании при участии СПЧ РФ. Средства защиты должны соответствовать средствам нападения и не превышать тех средств нападения, которые используются преступниками, отметил президент. Подробности в материале: Путин поручает Верховному суду анализ норм превышения самообороны

17:36 09.12.2021 Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Цитата из видео. kremlin.ru

18:34 09.12.2021 Марина Ахмедова на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Цитата из видео. kremlin.ru

20:05 09.12.2021 Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. kremlin.ru

21:30 09.12.2021 Шота Горгадзе на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Цитата из видео. kremlin.ru

21:36 09.12.2021 Админы канала «Многонационал» опубликовали переписку о заказе, поступившем им вчера против СПЧ по мигрантской теме. Это подтверждает наш тезис о спланированной атаке на Фадеева, пишет Readovka. «Неизвестно, чем думали пиарщики мэрии, когда обращались за размещением в канал с таким названием, возможно, задачи стояли просто освоить бюджет», — сообщает телеграм-канал.

22:58 09.12.2021 Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Цитата из видео. kremlin.ru

05:42 В середине 1990-х годов сотрудники Центрального разведывательного управления США работали в российском правительстве, напрямую участвуя в ключевых реформах, заявил 9 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Подробности в материале: Путин заявил о сотрудниках ЦРУ, работавших в правительстве России в 1990-е

08:09 Президент России Владимир Путин призвал обеспечить права детей-сирот и исключить манипуляции их льготами в сфере ЖКХ. Об этом глава государства заявил во время заседании совета по правам человека (СПЧ). Подробности в материале: Путин призвал обеспечить права детей-сирот

08:23 Россия — это многонациональная и многоконфессиональная страна, в то время как Североатлантический альянс хочет превратить её в «Московию». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества. Читайте также: Путин заявил о стремлении НАТО превратить Россию в «Московию»