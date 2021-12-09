Ново-Огарево, Московская область, , 16:14 — REGNUM Государство должно поддерживать бездомных людей и помогать им вне зависимости от того, что стало причиной их лишений. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Бездомный спит на улице Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что ситуация, когда человек оказался на улице без средств к существованию, жилья и медицинской помощи, требует внимания властей. Государство должно так выстраивать работу, чтобы оказывать этим людям помощь и поддержку.

«Конечно, для любого человека, который занимается муниципальной службой, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит», — подчеркнул российский лидер.

Разрушенные человеческие судьбы должны вызывать чувство стыда у всех. Часто говорят о «чиновничьей черствости», но это зависит от конкретных чиновников. Среди них есть много совестливых и сознательных, добавил он.

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