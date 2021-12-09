Москва, , 15:59 — REGNUM Если у человека много антител к COVID-19, на него также следует распространить систему QR-кодов, как и на вакцинированных и переболевших, заявил глава СПЧ РФ Валерий Фадеев на заседании 9 декабря.

Валерий Фадеев Kremlin.ru

Валерий Фадеев «Наверное, было бы правильно в случае наличия высокого титра антител такого же, как после прививки, выдавать этим людям код, как переболевшим».

Он добавил, что отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 должен позволять посещать общественные места — такую возможность нужно предусмотреть.

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С этой целью Фадеев призвал усилить систему «оперативного» и «бесплатного тестирования». Он подчеркнул, что непривитых людей, имеющих при этом антитела к COVID-19, «похоже, миллионы».