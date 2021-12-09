Москва, , 14:18 — REGNUM Корректировка законодательства об иностранных агентах позволит сделать процедуру включения физлиц в реестр более прозрачной, считают депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

«Внесение изменений в законы обусловлено необходимостью сделать процедуру включения физического лица в реестр иностранных агентов более прозрачной и доказательной и создать чёткие критерии, которые позволят не признавать иностранными агентами лиц, которые ими не являются», — отмечается в сопроводительных документах к инициативе.

Законопроектом, в частности, предлагается передать суду право определять, осуществляет ли человек или организация деятельность в интересах иностранного государства, принципала или иного лица.

Парламентарии также предлагают упростить отчетность для иноагентов-физлиц.

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