Ново-Огарево, Московская область, , 16:21 — REGNUM Ситуация с бездомными в России с советских времён существенно ухудшилась. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин встречается с правозащитниками — трансляция»

«Там (в СССР — прим.) тоже были бездомные, но не в таком количестве. И, конечно, для любого человека, который занимается муниципальной службой, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит», — заявил Путин.