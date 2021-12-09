Москва, , 14:09 — REGNUM Законопроект, существенно корректирующий законодательство для иностранных агентов, внесли в Госдуму депутаты от «Новых людей» во главе с Алексеем Нечаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Предлагается уточнить основания, по которым юридические и физические лица признаются иностранными агентами.

Изначально иностранными агентами должны были считать тех, кто работает в России, но в интересах других государств и на их деньги. Однако правоприменительная практика использования положений законодательных актов о признании в России иностранными агентами юридических и физических лиц показывает необходимость их доработки из-за размытости оснований для внесения в реестр иностранных агентов, отмечают авторы.

Законопроектом также предлагается передать суду право определять, осуществляет ли человек или организация деятельность в интересах иностранного государства или иного лица.

Парламентарии также предлагают сократить перечень политической деятельности и исключить из него положение, связанное с распространением, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике.

«Это положение оказывается расплывчатым, поскольку не учитывает разницы между сознательным распространением мнений о политике на широкую аудиторию и личным оценочным мнением физического лица, которое он может опубликовать в социальных сетях». — отмечают депутаты.

Также законопроектом предлагается не относить к политической деятельности информирование граждан о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, кандидатов, списков кандидатов, агитации по вопросам референдума

Иностранный принципал

Чтобы выявлять факт зависимости организации или человека от иностранного государства или иного лица предлагается ввести понятие «иностранный принципал» в статью 2 федерального закона N 2124−1 «О средствах массовой информации». Под иностранным принципалом понимается любые иностранное правительство, иностранная политическая партия, иностранное юридическое лицо, корпорация, организация или объединение лиц, которые созданы в соответствии с законами иностранного государства или международного права и любое иностранное физическое лицо.

Законопроектом предусмотрено, что российские юридические и физические лица могут быть признаны иностранными агентами, если «юридические и физические лица осуществляют свою деятельность по приказу, поручению, запросу, указанию или контролю «иностранного принципала» или лица, любая деятельность которого прямо или косвенно контролируется, направляется, регулируется или финансируется полностью или в размере не менее 30% от оборотных активов иностранным принципалом.

Российскому юридическому лицу предлагается предоставлять три месяца со дня предупреждения о нарушении законодательства об иностранных агентах для того, чтобы направить в уполномоченный орган мотивированный ответ и предпринять действия в целях исключения указанных оснований.

Иноагенты-физлица

Законопроект также предлагает уточнить критерии физического лица, выполняющего функции иностранного агента. Согласно поправкам, физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, признаётся физическое лицо в случае, если оно действует по приказу, поручению, запросу, указанию или контролю иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации или лица, любая деятельность которого прямо или косвенно контролируется, направляется, регулируется или финансируется полностью или частично иностранным источником в области политической деятельности и (или) целенаправленного сбора сведений в области научно-технической, военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

При этом сохраняется возможность признания физического лица иностранным агентом по заявлению самого лица (уведомительный характер). В ином случае включение физического лица в реестр иностранных агентов возможно только по решению суда и спустя три месяца, которые предоставляются физическому лицу для дачи мотивированного ответа уполномоченному органу и устранения физическим лицом оснований для включения в данный список.

Кроме того, согласно законопроекту, физические лица, признанные иностранными агентами, не обязаны маркировать сообщения относящихся к частной жизни данного физического лица либо носящих личный характер. Кроме того, такие физические лица не должны быть обязаны подавать в Минюст сведения о целях расходования денежных средств менее ста тысячи рублей, которые зачастую имеют бытовой характер.

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Отметим, что это уже второй законопроект, корректирующий нормы об иноагентах, ранее законопроект о признании СМИ иноагентом по суду был внесен в Госдуму депутатами от СРЗП.

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