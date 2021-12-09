Ново-Огарево, Московская область, , 17:08 — REGNUM Закон об иноагентах должен быть проработан более тщательно. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Что касается СМИ, здесь нужно действовать очень аккуратно, чтобы не обесточить те абсолютно необходимые нам инструменты, не затупить их, которые мы должны использовать для собственных интересов, для развития нашей страны, развития демократических институтов, для того, чтобы сделать наше общество и экономику в конечном итоге более конкурентноспособными, для того, чтобы двигаться вперёд», — заявил Путин.

«И не допустить использования каких бы то ни было инструментов, которые помешали бы в конечном итоге нашему развитию и вели бы к разрушению нашей страны и нашего общества. Здесь нужно действовать очень тонко. Поэтому я с вами согласен, давайте вернёмся к этому, с профессиональным сообществом поработаем. И придем, насколько это возможно, к согласованному решению», — указал он.