Москва, , 08:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал обеспечить права детей-сирот и исключить манипуляции их льготами в сфере ЖКХ. Об этом глава государства заявил во время заседании совета по правам человека (СПЧ).

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нужно обеспечить интересы детей-сирот, исключить всякие возможные манипуляции и использование кем бы то ни было льгот, которые для них предоставляются», — сказал российский лидер.

В свою очередь член СПЧ Ирина Киркора предложила внести изменения в законодательство, уточнив, когда дети-сироты не должны платить за услуги ЖКХ.

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Путин посоветовал прислать предложения в правительство и в администрацию президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в стране до сих пор не искоренены проблемы жилищных прав для детей-сирот.

«К сожалению, до настоящего времени не искоренены проблемы жилищных прав детей и сирот. Мы об этом много раз говорили, основных проблем здесь две: недостаток финансирование и фактическое отсутствие жилья, в том числе связанное с причиной неразвитости в ряде регионов строительной отрасли», — подчеркнул Краснов.