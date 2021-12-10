Москва, 10 декабря 2021, 08:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал обеспечить права детей-сирот и исключить манипуляции их льготами в сфере ЖКХ. Об этом глава государства заявил во время заседании совета по правам человека (СПЧ).
В свою очередь член СПЧ Ирина Киркора предложила внести изменения в законодательство, уточнив, когда дети-сироты не должны платить за услуги ЖКХ.
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Путин посоветовал прислать предложения в правительство и в администрацию президента РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в стране до сих пор не искоренены проблемы жилищных прав для детей-сирот.