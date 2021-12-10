Москва, , 08:23 — REGNUM Россия — это многонациональная и многоконфессиональная страна, в то время как Североатлантический альянс хочет превратить её в «Московию». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия? Которая создавалась как многонациональная и как многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать», — сказал глава государства в ответ на выступление режиссёра Александра Сокурова.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи российский президент Владимир Путин, отвечая на один из вопросов, заявил, что в случае начала ядерной войны агрессор будет уничтожен, а «мы, как мученики, попадем в рай».

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При этом, подчеркнул глава государства, Россия не придерживается концепции превентивного применения ядерного оружия, однако располагает такими возможностями для ответного удара.

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