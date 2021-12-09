Ново-Огарево, Московская область, , 16:17 — REGNUM России нужно активнее сотрудничать со странами СНГ по поводу миграционной политики. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин

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«По поводу миграционной политики — тоже одна из важнейших и для экономики, и для социального самочувствия наших граждан тема. Вы сказали, что расчётов по тому, сколько нам нужно иностранной рабочей силы, нет. Это не совсем так. В целом такие расчёты делаются, особенно по стройке — мне Хуснуллин Марат Шакирзянович не раз докладывал неоднократно потребности строительного сектора экономики. Но это отдельная тема, я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счёт», — заявил Путин.

«Здесь, конечно, нужно действовать совместно с нашими коллегами из стран СНГ, прежде всего. Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы, на что ориентируют наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил РФ, наших обычаев людей», — указал он.