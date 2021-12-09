Москва, , 17:29 — REGNUM Анализ действующих в России законодательных норм, касающихся превышения самообороны, поручается провести Верховному суду, заявил 9 декабря президент страны Владимир Путин на заседании при участии СПЧ РФ. Средства защиты должны соответствовать средствам нападения и не превышать тех средств нападения, которые используются преступниками, отметил президент.

Самооборона (сс) ToNic-Pics

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Отметив, что Конституционный суд России по этому поводу указывал, что соответствующие нормы российского законодательства не содержат какой-либо правовой неопределённости, глава государства сказал, что нужно защищать тех, кто защищал себя и других граждан. Поэтому, отмечает глава государства, проанализировать существующую практику поручается Верховному суду.