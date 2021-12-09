Москва, , 15:51 — REGNUM Искусственный интеллект нужно внедрять так, чтобы не повредить обеспечению законных прав граждан. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Без искусственного интеллекта, который связан с тем, чтобы использовать большие данные, в том числе персональные данные, двигаться совершенно невозможно. Мы это понимаем. Но угроза совершенно очевидно существует с точки зрения обеспечения прав граждан», — заявил Путин.

«Правительство имеет такое поручение, и работа, в общем, проводится. Хотя она проводится не так, как мне и, видимо, вам хотелось бы — потому что утечек слишком много, и нужно здесь, безусловно, предпринять необходимые шаги для того, чтобы обеспечить интересы граждан и их права», — указал он.