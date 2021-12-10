Москва, , 05:42 — REGNUM В середине 1990-х годов сотрудники Центрального разведывательного управления США работали в российском правительстве, напрямую участвуя в ключевых реформах, заявил 9 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что через несколько лет — в начале 2000-х — он уже «вычистил всех».

По словам президента, на службе сотрудники ЦРУ нарушали американское законодательство, поэтому позже власти США привлекли их к уголовной ответственности. И «это только один пример» попыток вмешательства в дела России, сказал Путин. «На самом деле их гораздо больше», — заключил он.

Ранее в американской прессе сообщали, что десятки информаторов Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) за рубежом были арестованы, убиты или работали двойными агентами в последние годы.

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