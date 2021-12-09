Ново-Огарево, Московская область, 9 декабря 2021, 15:10 — REGNUM Благодаря позиции СПЧ в России удалось избежать массового уничтожения лесов. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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«Совет поддержал собственников земель сельхозназначения, у которых не было права содержать леса, находящиеся на этих территориях. Под угрозой немалых штрафов они были вынуждены их просто уничтожать. И здесь позиция Совета была также услышана», — заявил Путин.
«Внесены изменения в Лесной кодекс, разрешившие собственникам содержать леса. Были спасены таким образом сотни лесных гектаров», — указал он.