30 сентября 2021 | Время чтения 9 мин

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин после трёх лет руководства регионом заявил о своей досрочной отставке и переходе в Государственную думу восьмого созыва. Эта новость не стала для региона неожиданной. Эксперты получили подтверждение, что лишь из-за негативного отношения владимирцев к прошлому губернатору-«варягу» Сипягин смог занять этот пост.

Александр Никольский, , 16:53 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 29 сентября заявил о своей досрочной отставке и переходе в Государственную думу восьмого созыва. Эта новость не стала для региона неожиданной, так как Сипягину практически с начала его губернаторского срока предрекали раннюю отставку.

Государственная Дума РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уважаемые земляки! Я продолжу трудиться в интересах Владимирской области в новом качестве, с новыми, более широкими возможностями для родного региона. Как и прежде, вместе с вами, в постоянном контакте. По всем делам администрации Владимирской области будет обеспечена полная преемственность с исполняющим обязанности главы региона, которого назначит президент России Владимир Владимирович Путин. С моей стороны преемнику на губернаторском посту будет обеспечено содействие в реализации всех инициатив, направленных на дальнейшее развитие Владимирской области и рост благополучия её жителей», — заявил Сипягин.

Появилась информация, что временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области может стать заместитель министра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина, которая по итогам выборов также получила депутатский мандат.

«Сильная мужская рука» и прощальные подарки Светланы Орловой

Владимир Сипягин победил на выборах губернатора Владимирской области в 2018 году, набрав 57% голосов. Его избиратели предпочли действующему губернатору Светлане Орловой (ЕР). При этом многие отмечали, что именно ей Сипягин обязан своей победой, ведь владимирцы голосовали не столько «за» него, сколько «против» Орловой.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин Gubernator33.ru

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Пост губернатора Сипягин занял на три года. За этот период в регионе произошло немало скандалов, связанных в том числе и с наследием его предшественницы. Например, мусорная проблема и связанный с нею скандал вокруг Филипповского леса. Главным предвыборным обещанием Сипягина была защита Владимирской области от мусора из других регионов. Губернатор действительно исключил возможность использовать регион для складирования «чужих» отходов, однако жители проблемных территорий продолжали утверждать, что мусор из Московской области до сих пор привозят на их свалки, но уже тайно.

Критике подвергалась и кадровая политика Сипягина. В частности, владимирцам не нравилось назначение «варягов» на ключевые должности в регион — такую же ошибку Светланы Орловой политологи назвали в числе решающих факторов её поражения на выборах. В администрации Сипягина скоро обозначилась и другая проблема — текучка кадров, усугубляемая «прощальным подарком» Орловой. На первом заседании нового созыва областного заксобрания, большую часть которого представляют депутаты «Единой России», был принят закон, согласно которому все кандидатуры на посты заместителей губернатора должны согласовываться с депутатами. Его в один из последних дней на посту подписала Светлана Орлова, которая исполняла обязанности главы региона вплоть до инаугурации нового губернатора. После этого Орлова была назначена аудитором Счетной палаты РФ.

Ещё одним неприятным «наследием» Орловой было плачевное состояние медицины в регионе. В работе профильных ведомств неоднократно находили нарушения, а последней каплей стала угроза закрытия больницы в Струнино, о которой местные жители сообщили лично Владимиру Путину. Сипягин в первые же дни своего губернаторства заявил, что тема здравоохранения для него является приоритетной, но навести порядок в этой сфере так и не смог. Начавшись с нескольких скандалов из-за курьёзных высказываний подчинённых Сипягина, проблемы обострились с появлением коронавируса.

Бывший губернатор Владимерской области Светлана Орлова Kremlin.ru

В начале пандемии оказалось, что региону не хватает квалифицированных кадров и оборудования. Президент Владимир Путин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко указали Сипягину на проблемы со строительством и перепрофилированием медицинских учреждений. Тема плачевного состояния владимирской медицины снова стала активно обсуждаться осенью, когда коронавирусом заразился сам Сипягин. Он уехал лечиться в столичную частную клинику, чем вызвал возмущение жителей региона и общественников.

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Хотя сам губернатор объяснил свою поездку желанием сэкономить свободные койки во Владимире для пациентов в более тяжёлом состоянии, за Сипягина пришлось заступаться Путину и его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Даже в 2021 году Владимирская область отметилась в числе антирекордсменов — как регион с одним из самых низких темпов вакцинации против коронавируса.

Проблемы в медицине стали главным аргументом владимирцев в полемике с губернатором на любые темы. Например, Сипягина убеждали, что он не сможет привлечь в регион Илона Маска с производством «Теслы», если не смог привлечь во Владимирскую область недостающих медиков.

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Чужой среди ЕР

Взаимные претензии губернатора и регионального заксобрания начались сразу после того, как Сипягин был избран на пост главы региона. Первым поводом стала необходимость согласовывать кандидатуры заместителей губернатора. В заксобрании это объяснили заботой о неопытном губернаторе, которого депутаты хотели уберечь от повторения ошибок Орловой. В начале октября 2019 года вспыхнул новый скандал — депутаты раскритиковали отчёт Сипягина о качестве услуг медицинских, образовательных, социальных и культурных учреждений области. Эксперты ждали, сможет ли губернатор от ЛДПР наладить работу с заксобранием, в котором большинство депутатов представляют «Единую Россию», но сотрудничество не задалось с самого начала. Сипягина поддерживал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявлявший, что депутаты мешают губернатору работать.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Депутаты, в свою очередь, отвечали, что это губернатор работает плохо и они ему в этом не мешают. В июле 2020 года парламентарии «приняли к сведению» отчёт Сипягина о его работе с момента избрания, но назвали её неэффективной.

Другим направлением политической конфронтации Сипягина стала администрация города Владимира. Например, мэрия ввела арендную плату за помещения, которыми бесплатно пользовались госучреждения, и отменила арендные льготы для учреждений социальной защиты населения, спорта и культуры. В областной администрации односторонний отказ от договоров безвозмездного пользования назвали прямым нарушением социальных обязательств со стороны мэрии, а губернатор во время пресс-конференции заявил, что «даже фашисты так не поступали».

Шесть руководителей национально-культурных объединений Владимирской области и города Владимира опубликовали открытое письмо с требованием публичных извинений от губернатора. Позже пять из них подписи отозвали, но скандал было уже не остановить. Администрация региона опубликовала официальный комментарий, в котором обвинила мэрию в попытке «разыграть национальную карту, вовлечь этнокультурные объединения области в выяснение межбюджетных отношений между муниципальным и региональным уровнями власти».

Мэрия обвиняла Сипягина в недостаточном финансировании благоустройства областного центра — в областной администрации отвечали, что деньги муниципалитету предлагают, но Владимир от них отказывается. Мэрия также пыталась заставить область платить зарплаты младшим воспитателям в детсадах и компенсировать расходы за предыдущие годы. При этом полномочия муниципалитет получил в 2014 году — ещё при Орловой — и до прихода Сипягина на губернаторский пост на эту статью расходов не жаловался. Областную администрацию обвиняли и в нежелании полноценно финансировать строительство и ремонт дорог.

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Долгое прощание

Учитывая, какому активному обсуждению подвергались не только серьёзные проблемы Владимирской области, но и не такие крупные просчёты областной администрации, вопрос о досрочной отставке Сипягина тоже стал возникать в инфополе Владимирской области регулярно.

Владимир Сипягин переходит на работу в Государственную Думу Avo.ru

Первый раз слухи Сипягин прокомментировал сам в 2019 году, во время пресс-конференции, посвященной его 100 дням на посту. Он опроверг информацию о переговорах с администрацией президента на тему возможных вариантов его добровольной отставки:

«Мне доверили право быть губернатором, я вступил в должность, потому что жители Владимирской области за меня проголосовали. Вот и все. Разве я могу не оправдать их доверия, разве я могу плюнуть им в душу? Конечно, не имею права», — заявил Сипягин.

Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал 9 июля 2020 года был задержан по подозрению в организации покушений на убийство и убийств нескольких бизнесменов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тогда заявил, что в знак протеста фракция ЛДПР может отказаться от депутатских полномочий в Госдуме, а губернаторов Владимирской и Смоленской областей могут «попросить уйти в отставку из солидарности». Сипягин же возразил, что не собирается покидать пост из-за уголовного дела Фургала. Он также заявил, что не боится «подобного сценария по отношению к себе», потому что избран жителями региона и работает честно.

Слухи о том, что Сипягин сменит пост главы региона на депутатское кресло, стали активнее циркулировать с приближением выборов в 2021 году, но его пресс-служба их опровергала. Летом Сипягина включили в «красную зону» — список губернаторов с самыми низкими показателями политической устойчивости. Политологи утверждали, что к осени он наверняка уйдёт в отставку.

Ольга Петрова. «Рабочий план губернатора расписан на месяц вперед, на ближайшие две недели — конкретизированный», — заявляла журналистам 16 сентября пресс-секретарь губернатора

Государственная Дума РФ Duma.gov.ru

Спустя лишь полторы недели после выборов уже сам Сипягин подтвердил свой уход. Эксперты ещё три года назад отмечали, что во время своей губернаторской предвыборной кампании Сипягин не воспринимался серьёзным оппонентом Орловой и лишь из-за негативного отношения к губернатору-«варягу» смог занять её место. Его отставка не стала неожиданной, а для политической карьеры Сипягина её сочли во многом удачной рокировкой.

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