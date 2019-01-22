Во Владимире раскритиковали «варяжскую» кадровую политику губернатора

Владимир, , 17:00 — REGNUM Общественная палата Владимирской области направит обращение на имя губернатора Владимира Сипягина с требованием не увольнять гендиректора компании ООО «Владимиртеплогаз» Сергея Пиголкина и директора регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Романенко. В обращении также отмечается, что представители общественности с тревогой относятся к назначению на посты в администрацию «варягов» с сомнительной репутацией.

Обращение было зачитано на расширенном совете Общественной палаты региона, которое состоялось 22 января, сообщило издание «Зебра ТВ».

"В обращении, в частности, сказано, что общественность с тревогой относится к тому, что Сипягин нанимает на руководящие должности людей с сомнительной репутацией. Губернатору пишут, что такими действиями он повторяет ошибки своей предшественницы Светланы Орловой», — пишет издание.

По мнению общественников, именно назначение на должности заместителей главы региона тех, кто никак не связан с Владимирской областью, стало одним из решающих факторов на выборах губернатора, которые Светлана Орлова проиграла.

Отметим, что слухи о возможном увольнении директора департамента транспорта Александра Романенко появились в декабре 2018 года. По данным местных СМИ, чиновнику настоятельно рекомендовали написать заявление об увольнении. Тогда также было опубликовано открытое письмо в поддержку чиновника, которое подписали представители профсоюзов дорожной отрасли, активисты ОНФ и общественники.

ИА REGNUM напоминает, что после выборов губернатора Владимирской области, которые выиграл представитель ЛДПР Владимир Сипягин, в администрации региона сменились почти все заместители губернатора. На посты, которые покинули члены команды бывшего главы области Светланы Орловой, были назначены люди, до этого не работавшие в регионе. Например, бывший заместитель нижегородского губернатора Александр Байер стал заместителем по ЖКХ, бывший начальник ФГУП «Управление промышленных предприятий при Федеральном агентстве специального строительства» Максим Брусенцов стал заместителем за промышленности, а Аркадий Боцан-Харченко, который до назначения врио замгубернатора работал в администрации президента, теперь занимается развитием информационного общества во Владимирской области. Кроме того, на должность заместителя по социальной сфере был назначена Марина Чекунова, занимавшая до этого должность помощника министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина.

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