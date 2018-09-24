«Там бы столб победил»: соцсети о втором туре выборов

Владимир, , 11:55 — REGNUM В Хабаровском крае и Владимирской области на минувших выходных прошёл второй тур выборов губернаторов. В обоих регионах избиратели отдали предпочтение кандидатам от ЛДПР. По мнению пользователей соцсетей, это свидетельствует о победе демократии.

На выборах губернатора Владимирской области победу одержал Владимир Сипягин (ЛДПР). В соцсетях отмечают, что люди голосовали не столько за него, сколько против действующей главы регионы Светланы Орловой («Единая Россия»). При этом во время подсчёта голосов пользователи переживали, что повторится приморский сценарий.

https://twitter.com/vera_of_dubna/status/1044099622434729984

Подобное мнение разделяют и относительно выборов в Хабаровском крае, в ходе которых Сергей Фургал (ЛДПР) обошёл действующего губернатора Вячеслава Шпорта («Единая Россия»). Пользователи признаются, что готовы голосовать за любого кандидата, который не представляет «Единую Россию».

Голосование также должно было пройти в Хакасии, однако его перенесли после того, как действующий глава республики Виктор Зимин («Единая Россия») снял свою кандидатуру.

https://twitter.com/istorik115/status/1044089229750480896

В соцсетях отмечают, что главный результат выборов состоит в том, что «не осуществились задуманные кремлевские сценарии». При этом юзеры считают, что следующие четыре года будут сложными, так как к власти пришли кандидаты «без поддержки местных элит».

«Главное — то, что не осуществились задуманные кремлевские сценарии, главный из которых: «Если Путин поддержал — кандидат победит». Кремль проиграл не конкретные регионы, он проиграл выборы как процесс и технологию, а это важнее с точки зрения последствий», — пишут авторы Telegram-канала «Анонимный канал Дмитрия Колезева».

«Следующие 4 года в области будут сложными — ожидается перманентная битва за ресурсы и власть. Такое случается, когда побеждает кандидат без поддержки местных элит», — отмечают в Telegram-канале «Незыгарь».

Напомним, второй тур выборов губернаторов Владимирской области и Хабаровского края состоялся 23 сентября. В Хакасии в этот же день также должен был состояться второй тур выборов, но его перенесли из-за того, что кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру.

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