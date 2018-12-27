Победы и приговоры: каким был 2018 год во Владимирской области

Анна Кумицкая, , 08:35 — REGNUM

Избрание нового губернатора, «мусорное» противостояние, страсти по музею, громкие уголовные дела и приговоры. ИА REGNUM выбрал самые значимые события, произошедшие во Владимирской области в 2018 году.

«Сильная мужская рука» вместо обещаний лучшей жизни

Главным событием во Владимирской области в 2018 году, безусловно, стали выборы губернатора, приковавшие к региону внимание федеральных властей, СМИ и экспертов. Они состоялись в сентябре и принесли региону смену власти — на тот момент действовавшего губернатора Светлану Орлову на выборах обыграл представитель ЛДПР Владимир Сипягин. Владимирская область стала одним из регионов, где на выборах до последнего момента сохранялась интрига. Впрочем, обо всем по порядку.

В конце 2017 года во Владимирской области начала появляться информация о готовящейся смене губернатора. Эксперты предсказывали отставку Светланы Орловой, которая возглавляла регион с 2013 года. В качестве причин назывались неспокойная ситуация, связанная с массовыми протестами, отсутствие больших достижений в социально-экономической сфере и многочисленные внутриэлитные конфликты, в том числе с правоохранительными органами. В 2018 год жители области вступили, не зная, будет Светлана Орлова баллотироваться на новый срок или нет. Кажется, этого не знала и сама Орлова. Такая неопределенность сохранялась вплоть до мая. Только 22 мая «Единая Россия» все-таки выдвинула Светлану Орлову на выборы.

Соперниками действующего главы области изначально стали семь человек. Это Владимир Сипягин (ЛДПР), Иван Алтухов (Коммунистическая партия социальной справедливости), Алексей Леонтьев («Народ против коррупции»), Максим Шевченко (КПРФ), Олег Павлецов («Гражданская инициатива»), Сергей Глумов («Патриоты России»), Сергей Бирюков («Справедливая Россия»). До дня голосования добрались только четыре кандидата. Еще четверо сошли с дистанции по разным причинам — например, Максим Шевченко не был допущен, так как не смог пройти муниципальный фильтр.

Итоги голосования 9 сентября оказались неприятными для главы региона Светланы Орловой. Она смогла набрать всего 36,2%, чего не хватило для победы в первом туре. Её соперником на повторном голосовании стал представитель ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 31,2%.

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Второй тур и вовсе принес сенсацию. На выборах победил Владимир Сипягин, за которого было отдано 57% голосов. Светлана Орлова проиграла выборы с результатом 37,46%. При этом эксперты отмечали, что для жителей области было важным не избрать Владимира Сипягина на пост губернатора, а не допустить второго срока Светланы Орловой. Вполне возможно, что если бы на месте представителя ЛДПР был кандидат от какой-нибудь другой партии, например, Максим Шевченко от КПРФ, то губернатором стал бы именно он.

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После выборов в регионе началась «настройка» новой системы. Областное Заксобрание, большинство мест в котором по итогам выборов, состоявшихся также в сентябре 2018 года, заняли представители «Единой России», сразу же лишили губернатора некоторых полномочий. Так, в сентябре были приняты поправки, согласно которым глава области должен согласовывать с депутатами своих заместителей. Документ подписала Светлана Орлова, которая вплоть до инаугурации нового главы руководила областью. После из администрации региона начали увольняться заместители губернатора. Долгое время Владимир Сипягин не мог подобрать замену бывшим чиновникам. Но в итоге команда была набрана. Правда, в большинстве своем в нее вошли не владимирцы. К примеру, врио заместителей губернатора стали бывший заместитель Нижегородского губернатора Александр Байер, который будет курировать ЖКХ, и Аркадий Боцан-Харченко, который до этого работал в администрации президента. А на пост врио первого заместителя была назначена бывшая помощница министра труда РФ Марина Чекунова. Полностью команда губернатора была представлена только в декабре 2018 года.

Мусор решает

Большую роль, по мнению экспертов, в таком исходе выборов губернатора сыграли протесты, связанные с мусором и строительством полигонов. В этом смысле самой «горячей точкой» в регионе был Киржачский район, а именно село Филипповское, возле которого планировали то ли построить мусороперерабатывающий завод, то ли просто устроить свалку. Весь 2018 год в районе не прекращались суды, попытки провести референдум и доказать, что участок был продан с нарушениями.

В конце 2017 года противники строительства мусорного предприятия предприняли попытки зарегистрировать инициативную группу для проведения референдума. Против оказалась местная прокуратура, которая решила, что вопрос не относится к числу вопросов местного значения. Территориальная избирательная комиссия из-за позиции прокуратуры не стала принимать решение о регистрации. Активисты пошли в суд и в двух инстанциях смогли доказать, что ТИК бездействовал незаконно. Впрочем, несмотря на это, инициативная группа не зарегистрирована до сих пор.

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В это же время стало известно, что компания «Сантар», которая была стратегическим инвестором, отказывается от участия в проекте. Причиной стали протесты местных жителей. В компании «ЭкоТехСтрой Владимир», которая является собственником земли, заявили, что без участия стратегического инвестора построить ничего не получится. Однако чиновники не прекращали попытки узаконить строительство.

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Во время избирательной кампании представители инициативной группы не раз заявляли, что всё закончится, как только главой области во второй раз станет Светлана Орлова. Противники строительства уверяли, что решение о строительстве мусороперерабатывающего завода будет едва ли не первым подписанным документом. Однако победы Светланы Орловой не случилось. Сразу после этого контролирующие ведомства, которые долгое время молчали, начали активные действия. В октябре 2018 года Россельхознадзор подал в арбитражный суд иск о возврате в государственную собственность участка земли, на котором и планировали построить мусороперерабатывающее предприятие. Представители ведомства считают, что при совершении сделки было нарушено законодательство. В частности, Земельный кодекс, который устанавливает запрет на отчуждение лесов из госсобственности. Суд уже арестовал весь участок.

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Исправление ошибок Мединского и возвращение гендиректора

Еще одной темой, которая также волновала жителей Владимира и Владимирской области, стала судьба Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Скандалы в нем начались еще в 2016 году, когда на пост гендиректора был назначен Игорь Конышев. Весной 2018 года ситуация обострилась — во владимирском культурно-образовательном центре «Палаты» был закрыт Детский музейный центр, который посещали по несколько десятков тысяч детей в год. Закрытие аргументировали небезопасностью помещения для детей, решение приняли сразу после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Однако родители маленьких посетителей, учителя и общественники не поверили, что центр был закрыт именно по этой причине — уж больно много вопросов. В частности, проверка МЧС не подтвердила, что здание не отвечает требованиям безопасности.

Подробнее о закрытии Детского музейного центра: Под шумок: трагедия в Кемерове как повод уничтожить музей во Владимире

Закрытие центра стало толчком для нового витка претензий к руководству музея. Во Владимире было создано «Общество друзей музея», которое в мае провело общественные слушания. Сам гендиректор учреждения Игорь Конышев не посчитал нужным их посетить. Журналистам он и вовсе заявил, что ему лень. Несмотря на это, общественные слушания достаточно широко освещались в СМИ, в том числе и федеральных.

Об общественных слушаниях: Народ не нужен

Второй вызов — обострение отношений музея и Русской православной церкви, которая претендует на возвращение 12 памятников. По данным пресс-службы музея, это 20% экскурсионных площадей музея. На эти культовые объекты приходится 65% посещений, а в случае передачи музей может потерять половину дохода.

В октябре 2018 года в Минкультуры прошло совместное заседание рабочей группы по теме взаимодействия музеев с РПЦ. Итогом заседания стало предложение о создании согласительных комиссий, в том числе и по Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. По данным некоторых СМИ, разговор шел на повышенных тонах, а руководство музея и вовсе пригрозило сменить замки на Успенском соборе, чтобы представители церкви туда не могли попасть. РПЦ, разумеется, такие угрозы не понравились.

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Надежда на спасение появилась в ноябре 2018 года. Тогда Игорь Конышев объявил о своей отставке. А затем гендиректором была назначена Светлана Мельникова, которая уже возглавляла музей. Новый-старый руководитель под пристальным вниманием журналистов начала исправлять ошибки: пообещала вновь открыть Детский музейный центр и возобновить работу Музея хрусталя, закрытого из-за разбившегося экспоната, начала переговоры с РПЦ о возможном совместном использовании некоторых памятников.

Уголовные дела о коррупции и приговоры чиновникам

В 2018 году Владимирскую область не переставали сотрясать громкие коррупционные скандалы. Год начался с нового уголовного дела. Под следствие попал экс-глава регионального управления Федеральной налоговой службы Сергей Кошелев. Он обвиняется в получении взятки от владельца владимирского ювелирного завода.

Кроме того, в 2018 году продолжилось уголовное преследование бывшего директора МУП «Комбинат «Тепличный» Виктора Шляхова, который, как сообщали местные СМИ, является супругом теперь уже бывшего пресс-секретаря экс-губернатора Светланы Орловой. С января в отношении него было возбуждено ещё несколько дел о должностных преступлениях, а в октябре начался суд. Всего Виктор Шляхов обвиняется в шести преступлениях: получении трех взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении или растрате и в коммерческом подкупе.

В декабре 2018 года под новое уголовное дело попала бывший замгубернатора Елена Мазанько, которая до этого обвинялась только в получении взятки. Теперь Мазанько — также фигурантка дела о превышении должностных полномочий. Следователи полагают, что в 2014 году подозреваемая предложила своим знакомым предпринимателям из Кемеровской области помощь в заключении контрактов на ремонт в администрации Владимирской области и в здании департамента здравоохранения области, а также поставку мебели и оборудования. На работы из бюджета было выделено 55 млн рублей и 31 млн рублей соответственно. Из-за этого фирма смогла завысить стоимость работ, ущерб оценивается в 7 млн рублей.

Все эти дела находятся на разных стадиях: какие-то еще расследуются, а какие-то уже слушаются в суде. Приговор есть только по делу бывшего заместителя губернатора по строительству Дмитрия Хвостова: его суд приговорил к 11 годам лишения свободы за взятки от строителей.

Здравоохранение под угрозой

Работы владимирским следователям в 2018 году добавила и сфера здравоохранения, скандалы в которой не прекращаются уже не первый год. Так, в уходящем году в регионе было возбуждено и завершено несколько уголовных дел о врачебных ошибках, из-за которых умерли пациенты. Например, в ноябре в Собинке был осужден 58-летний анестезиолог, который забыл взять на операцию очки. Из-за этого умерла 45-летняя женщина, которой врач повредил ткани пищевода и трахеи. Кроме того, в области было возбуждено уголовное дело о смерти 33-летней женщины, которую доставили с острым приступом панкреатита в Петушинскую районную больницу, дело о смерти мужчины от пневмонии, которого не стали госпитализировать, и многие другие.

Между тем претензии к медицинским работникам были не только по поводу качества работы, но и качества управления. Например, в январе была задержана главный врач ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 города Владимира». Женщина подозревается в мошенничестве на 400 тысяч рублей.

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Летом проблемы владимирского здравоохранения вышли на новый уровень. Жители города Струнино прорвались на прямую линию президента Владимира Путина и сообщили, что в городе медицина находится под угрозой: в местной больнице за последние годы были закрыты многие отделения, под угрозой закрытия — кожное и глазное отделения, поликлиника, дерматология и другие. Фактически без доступной медицинской помощи оказываются почти 30 тыс. человек. Владимир Путин поручил тогдашнему губернатору Светлане Орловой ничего не закрывать, а провести капитальный ремонт. Срок был поставлен до декабря 2018 года.

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После выборов поручение легло на плечи нового главы области Владимира Сипягина, а его исполнение стало причиной критики губернатора со стороны федеральных телеканалов. В декабре Владимир Сипягин признался, что выполнить поручение в установленный срок нельзя, и попросил перенести срок до конца 2019 года. При этом следователи уже начали проверку того, как ремонтируется больница.