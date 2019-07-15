Владимир, , 14:47 — REGNUM

Администрация Владимирской области обвинила мэрию в попытке «разыграть национальную карту, вовлечь этнокультурные объединения области в выяснение межбюджетных отношений между муниципальным и региональным уровнями власти». Пресс-служба администрации 15 июля опубликовала официальный комментарий по поводу письма владимирских диаспор, из которого пять из шести уже отозвали свои подписи.

Администрация Владимирской области Artificial satellite

«Разобравшись в ситуации и поняв, в какую игру их втянули чиновники мэрии, на следующий день пять из шести подписантов отозвали свои подписи под заявлением. Их решение является поистине мудрым. Ведь этнокультурные организации созданы для сохранения и продвижения культуры, традиций и языка своего народа, а не для участия в политических играх», — говорится в сообщении областной администрации.

Действия мэрии областные власти назвали «безответственными» и «недопустимыми».

Как уже сообщало ИА REGNUM, очередной виток конфликта между мэрией и областной администрацией разгорелся после пресс-конференции Владимира Сипягина. Губернатор заявил, что мэрия, прикрываясь нехваткой денег в муниципальном бюджете, подняла арендную плату объектам социальной сферы, поставив их на грань закрытия. Комментируя позицию городской администрации, Сипягин заявил, что «даже фашисты так не поступают».

Шесть руководителей национально-культурных объединений Владимирской области и города Владимира опубликовали открытое письмо с требованием публичных извинений от губернатора. Письмо со списком подписавшихся было опубликовано на сайте мэрии, но затем в местные СМИ поступили заявления от пяти общественных деятелей, отозвавших свои подписи.

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