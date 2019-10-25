Владимир, , 19:16 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев назвал «голословными» обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в том, что региональный парламент «мешает работать» губернатору Владимиру Сипягину.

Владимир Киселев Zsvo.ru

«Законодательное собрание Владимирской области работает исключительно в рамках федерального закона. Если кому-то не нравятся принимаемые нами решения, они имеют полное право подать в суд. В суд никто не подаёт. Либо считают, что мы правы, но чем-то недовольны, либо просто боятся проиграть», — заявил Киселев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Жириновский на президиуме Совета законодателей 25 октября заявил об отсутствии диалога во Владимирской, Липецкой областях и Ставропольском крае и пригрозил их «уничтожить».

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