Светлана Орлова в Счетной палате будет контролировать расходы в соцсфере

Владимир, , 15:26 — REGNUM Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова на посту аудитора Счетной палаты РФ будет контролировать расходы федерального бюджета, а также денег Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования. Об этом говорится на сайте Счетной палаты, передает 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.

«Направление деятельности Счетной палаты по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на физическую культуру, спорт, социальную политику, средств Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации», — говорится в графе «Основная деятельность» на странице Светланы Орловой на сайте Счетной палаты.

ИА REGNUM напоминает, что Светлана Орлова была губернатором Владимирской области с 2013 по 2018 год. В сентябре 2018 года она проиграла второй тур выборов кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину. После этого Совет Федерации назначил экс-главу области на пост аудитора. Это решение вызвало многочисленные возмущения в социальных сетях.

Отметим, что Светлана Орлова известна также и тем, что несколько человек из ее команды стали фигурантами уголовных дел о получении взяток. Так, бывший замгубернатора Владимирской области по строительству Дмитрий Хвостов в ноябре 2018 года был приговорен к 11 годам лишения свободы за взятки.

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