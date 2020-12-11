Владимир, 11 декабря 2020, 12:35 — REGNUM Решение о месте лечения пациента должно определяться только врачами. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря.
Член совета Екатерина Винокурова на заседании сказала, что доверие населения к органам власти падает, когда в условиях пандемии пациентов делят на обычных и особенно важных. В качестве примера она привела губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который уезжал лечиться в платную московскую клинику.
Как уже сообщало ИА REGNUM, о своём решении лечиться на свои деньги в Москве Сипягин сообщил 17 ноября. Он объяснил это тем, что не хочет занимать бесплатную койку во владимирской больнице, где свободных мест было мало.
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