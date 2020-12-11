Владимир, , 12:35 — REGNUM Решение о месте лечения пациента должно определяться только врачами. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря.

Член совета Екатерина Винокурова на заседании сказала, что доверие населения к органам власти падает, когда в условиях пандемии пациентов делят на обычных и особенно важных. В качестве примера она привела губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который уезжал лечиться в платную московскую клинику.

«Что касается лечения, то врачи определяют, где человеку лечиться. Я уверен, что во Владимирской области и везде должны определять прежде всего специалисты… Многие руководители регионов, министры по месту жительства, там, где живут, там и лечатся. Кстати говоря, многие дома, а кто-то в больнице. Некоторые федеральные министры сейчас у нас болеют, но продолжают работать и из больничной палаты, и из дома. Я сейчас не буду фамилии называть, но сейчас среди федеральных министров есть люди, которые болеют коронавирусом», — сказал Путин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о своём решении лечиться на свои деньги в Москве Сипягин сообщил 17 ноября. Он объяснил это тем, что не хочет занимать бесплатную койку во владимирской больнице, где свободных мест было мало.

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