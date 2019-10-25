Москва, , 11:40 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил роспуском Законодательному собранию, которое, по его мнению, «мешает губернатору работать». Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом он заявил 25 октября, выступая на президиуме Совета законодателей. Такие же претензии у Жириновского — и к законодателям Липецкой области и Ставропольского края.

Жириновский напомнил региональным парламентариям о необходимости политического диалога, и пригрозил мерами в случае, если взаимодействие не наладится.

«Владимир, Липецк и Ставрополь — я вас «уничтожу», — заявил Жириновский.

Представители регионов громко выразили своё возмущение словами лидера ЛДПР, но ведущая заседание вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») прервала дискуссию.

«В регионах обсудите, вам задана повестка, которую можете отрабатывать», — сказала Яровая.