Мэрия Владимира и губернатор поссорились из-за лавочек в парке

Владимир, , 08:45 — REGNUM Администрация города Владимира снова предъявила областным властям претензии, связанные с недостаточным финансированием одной из статей бюджетных расходов, — на этот раз речь идёт о благоустройстве областного центра. В областной администрации заверяют, что деньги муниципалитету предлагают — но мэрия гордо от них отказывается.

Администрация города, отчитываясь о благоустройстве территорий, снова обвинила губернатора Владимира Сипягина в том, что он «жалеет» денег для областного центра:

«В 2019 году город Владимир направляет на программу «Формирование современной городской среды» почти 90,2 млн рублей. Деньги по масштабам областной столицы не бог весть какие, но лучше, чем ничего. Из них более 75 млн рублей получено из федерального бюджета, еще более 13 млн 520 тыс. рублей город добавил за счет собственных средств. Администрация Владимирской области, представители которой любят поговорить о своем деятельном участии в исполнении национальных проектов и федеральных программ, расщедрилась ровно на 1 млн 532 тыс. 100 рублей. И всё».

«У нового губернатора Владимирской области своеобразный взгляд на благоустройство областной столицы. Теперь, в условиях резкого сокращения областного софинансирования, город Владимир и его жители, видимо, могут не рассчитывать на существенную поддержку городских благоустроительных программ из бюджета области. При этом областные чиновники пользуются инфраструктурой парков и скверов города Владимира наравне со всеми горожанами и, как выясняется, любят давать городу разного рода советы. Бог в помощь», — цитаты пресс-службы мэрии.

В региональной администрации ответили, что мэрия сама отказывается от дотаций из областного бюджета, ставя под угрозу исполнение бюджета Владимира. В 2019 году на «выравнивание бюджетной обеспеченности» для областного центра заложено 113,6 млн рублей — однако мэрия от них отказывается.

«Обязательным условием для их получения является заключение органом местного самоуправления типового соглашения с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики областной администрации. Документ не содержит условий ограничения размера дефицита местного бюджета.

Такие соглашения подписаны со всеми муниципальными образованиями региона, за исключением администрации города Владимира. Отказ от подписания документа о предоставлении дотаций ставит под угрозу исполнение решения Совета народных депутатов г. Владимира «О бюджете города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», — сообщили областные власти.

Владимир Сипягин в качестве третьей стороны пытается привлечь к решению конфликта совет народных депутатов — их он просит повлиять на мэра Андрея Шохина, чтобы тот возобновил соглашение о дотациях из бюджета вышестоящего уровня.

При этом разногласия по вопросам благоустройства Владимира, которые возникли у мэрии и областной администрации, доходят до абсурда. Мэрия отказалась без проведения общественных слушаний давать разрешение на установку урн и лавочек в заброшенном парке напротив здания областной администрации. Там посчитали, что территория нуждается в основательной реконструкции, а не в «полумерах».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные финансовые претензии мэрия выдвигала и по поводу финансирования зарплат воспитателей в детсадах и ремонта образовательных учреждений. Городская администрация подала иск в суд с требованием обязать областные власти передавать городу средства на зарплаты младших воспитателей в детских садах и попросила компенсацию за предыдущие годы. При этом полномочия муниципалитет получил в 2014 году и до прихода Сипягина на губернаторский пост не жаловался.

В таком же эмоциональном тоне мэрия обвинила область в поборах и нежелании полноценно финансировать строительство и ремонт дорог. В 2019 году городу из областного бюджета на дорожную деятельность выделено более шести миллионов, ещё 45 миллионов рублей область собирается выделить на строительство дорожной развязки в микрорайоне Веризино, 61 миллион рублей предусмотрен в городском бюджете и 200 миллионов поступят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Однако муниципалитет был возмущён, что «именно во столько администрация губернатора Сипягина оценила свое соучастие в реализации во Владимире приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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