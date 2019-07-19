Владимир, , 17:45 — REGNUM

Администрация Владимирской области призвала мэрию областного центра «вернуться к работе в конструктивном русле». Как сообщает ИА REGNUM, таким был официальный ответ на открытое письмо губернатору, которое подписал 21 глава городов, районов и администраций муниципальных образований Владимирской области.

Мэрия, выходя на второй виток скандала вокруг пресс-конференции губернатора Владимира Сипягина, заявила, что за руганью областная администрация пытается уйти от решения реальной проблемы — большинство федеральных и областных учреждений пользовались муниципальным имуществом либо безвозмездно, либо по существенной льготе, а муниципальные организации платили 100% стоимости за аренду помещений, которые находятся в региональной или федеральной собственности.

В качестве примере пресс-служба мэрии привела Владимиро-Суздальский музей-заповедник:

«Директор организации Светлана Мельникова заявила, что отмена льготы за аренду может привести к ликвидации музея. С одной стороны, да, так и может произойти. И это очень негативно для региона и его жителей. Но, с другой стороны, у директора музея ведь есть возможность решить этот вопрос с федеральным руководством: чтобы им эти деньги выделяли. Тем самым, будет двойная польза: и музей сохранится, и арендная плата будет зачислена в местный бюджет. И впоследствии, к примеру, эта сумма может расходоваться на обустройство парковки для туристических автобусов, приезжающих во Владимир», — говорится в открытом письме губернатору.

В областной администрации ответили, что применение понижающих коэффициентов при расчёте арендной платы за пользование муниципальным имуществом для социальных учреждений практикуется во всех субъектах Российской Федерации, где действуют единые нормы федерального законодательства, регламентирующие межбюджетные отношения. Также там не отметили, что областные чиновники не инициировали изменений в областные законы, которыми сокращалась бы помощь муниципальным бюджетам, а только увеличивали поддержку муниципальных образований.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поводом для скандального высказывания Сипягина послужило введение мэрией арендной плата за помещения, которыми бесплатно пользовались госучреждения, а также отмена арендных льгот для учреждений социальной защиты населения, спорта и культуры — для них плату за аренду собираются повысить в два раза. В областной администрации односторонний отказ от договоров безвозмездного пользования назвали прямым нарушением социальных обязательств со стороны мэрии. Губернатор во время пресс-конференции заявил, что «даже фашисты так не поступали».

Впрочем, один шаг к сотрудничеству стороны всё же сделали: 17 июля мэрия Владимира заключила с областным департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики соглашение о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2019 год. Из документа исключили один из показателей — ранее суд определил, что методика его определения в тексте не прописана и ставит под сомнение расчеты субсидий. Однако соглашение всё же было подписано, при том, что прежде администрация региона сообщала, что город просто не подавал заявку на получение областных денег.

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