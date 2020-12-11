Владимир, , 12:24 — REGNUM Действия губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который уезжал в Москву лечиться от COVID-19 в платной клинике, подрывают доверие к органам власти. Об этом заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова на заседании 10 декабря.

«Я думаю, Вы видите, что по всем рейтингам у многих людей падает доверие к органам власти. В том числе почему — потому что были люди и чиновники, кто самоотверженно помогал людям, кто впрягался в какие-то ситуации, но, к сожалению, были и те, кто требовал для себя каких-то отдельных VIP-условий, VIP-палат, кто требовал от людей соблюдать ограничения, носить маски, а сам демонстративно не соблюдал. И даже были совершено позорные случаи, когда губернаторы сами заболевали COVID, но ехали на лечение в Москву. Например, это случилось с губернатором Владимирской области господином Сипягиным — из того, что на слуху. Оставил жителей лечиться в регионе: «вы как хотите, а я поеду на все готовое».

Владимир Владимирович, я прошу Вас, просто надавайте, пожалуйста, «по шапке», потому что особенно в условиях такой чрезвычайной ситуации, в которую мы попали, правила должны быть одни для всех: никаких элит и простого населения быть не должно, мы все должны быть в общей очереди», — заявила Винокурова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, владимирский губернатор заболел 12 ноября, 13 ноября у него был подтверждён коронавирус. 17 ноября появилась информация, что Сипягина госпитализировали в Москву. Пресс-служба губернатора опровергала эту информацию, подтвердив только сам факт госпитализации и сообщив, что до этого он лечился «в поликлинике по месту жительства». Сам губернатор позже подтвердил, что уехал лечиться в Москву, объяснив это соображениями экономии ковидных коек в регионе.

«Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжёлом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасёт жизнь», — написал Сипягин.

В конце ноября губернатор вернулся в регион.

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