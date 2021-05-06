В Мехико вечером 3 мая 2021 года произошла трагедия: десятки человек погибли и десятки пассажиров метро попали в больницы после обрушения моста на 12-й линии метро, рядом со станцией Olivos. Район ЧП оцеплен, все подъезды к нему перекрыты. Спасательная операция продолжается. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию. Читайте также: В Мехико обрушился метромост с проходящим электропоездом, есть погибшие

Цитата телеграм-канала tv360 Крушение метромоста и поезда в Мексике

10:03 04.05.2021 Метромост рухнул вместе с поездом в Мексике — 20 человек погибли. Цитата tv360.

10:08 04.05.2021 Место трагедии оцеплено полицией. Цитата из видео.

10:09 04.05.2021 К месту обрушения съезжаются тяжелая техника. Цитата из видео.

10:11 04.05.2021 Запускают только специализированные машины. Цитата из видео.

10:13 04.05.2021 Подъехал автокран. Цитата из видео.

10:15 04.05.2021 Рядом с местом трагедии находится много любопытствующих, спасатели и полицейские просят их разойтись, но тщетно, люди снимают происходящее на камеры смартфонов. Цитата из видео.

10:19 04.05.2021 Образовалась пробка из спецтехники. Её пока не пропускают к месту трагедии. Цитата из видео.

10:21 04.05.2021 Видео с места обрушения метромоста в Мехико. Мэр столицы сообщила о 20 погибших. По предварительным данным, более 70 человек пострадали. Сообщается, что в вагонах заблокированы люди. [[[video-0]]] Видео: ТАСС/Reuters

10:23 04.05.2021 Комментарии очевидцев с места трагедии у моста: все стоят и ничего не делают.

10:29 04.05.2021 На место прибыла группа спасателей.

10:30 04.05.2021 В результате крушения метромоста в столице Мексики, по предварительным данным, погибли 20 человек, 49 госпитализированы, сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум. Цитата bbbreaking.

10:31 04.05.2021 Очевидцы говорят, что военные беспомощны.

10:33 04.05.2021 Первые кадры cпасательной операции на месте крушения моста с поездом в Мехико публикует RT. Трагедия произошла в районе станции «Оливос» около 22:30 по местному времени (06:30 мск). [[[video-1]]] На данный момент власти мексиканского города заявили о 20 погибших в катастрофе, пострадали 70 человек, из них 49 госпитализированы. Причины обрушения конструкций пока неизвестны. Видео Ruptly

10:34 04.05.2021 Автокран включил проблесковые маяки.

10:34 04.05.2021 Эстакада с поездом рухнула на проезжавшие под ней машины, это произошло в Мехико вечером 3 мая.

10:46 04.05.2021 Спецтехника приступила к работе. Цитата из видео.

10:46 04.05.2021 Генеральная прокуратура Мексики начала расследование обрушения метромоста в Мехико, в результате которого погибли десятки человек. Об этом в ходе телеобращения, транслировавшегося в эфире телеканала Milenio, заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум. «Генпрокуратура начинает расследование, чтобы провести все экспертизы и выяснить, что именно произошло», — сказала Шейнбаум. Читайте подробнее: Генпрокуратура Мексики начала расследование обрушения моста в Мехико

10:53 04.05.2021 На месте обрушения работают краны.

11:05 04.05.2021 Также очевидцы сообщают, что в поезде было очень много пассажиров. Использующиеся на введенной в эксплуатацию в 2012 году линии составы FE-12 вмещают 1471 пассажира.

11:05 04.05.2021 По словам одной из пострадавших, люди начали самостоятельно выбираться из упавшего вагона примерно через 15 минут после обрушения моста.

11:17 04.05.2021 На месте происшествия работают десятки спасателей и пожарных, несколько сотен военнослужащих и полицейских.

11:28 04.05.2021 Проведение спасательной операции на месте обрушения метромоста затруднено из-за угрозы падения нескольких вагонов метро, зависших над землей.

11:29 04.05.2021 На месте ЧП. Цитата из видео.

11:31 04.05.2021 В Мехико скончались ещё три человека, пострадавших во время обрушения метромоста. Об этом заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум, заявление которой прозвучало в эфире телеканала Telediario. «На данный момент в больницы доставлены 65 человек, погибли 23 человека», — сказала Шейнбаум. Читайте подробнее: Число жертв в результате обрушения моста в Мехико возросло до 23

11:33 04.05.2021 Ruptly сняли с дрона место крушения поезда в Мехико. Как видно на кадрах, железнодорожный мост, по которому в момент аварии ехал состав, сломался пополам. Два вагона вместе с бетонной конструкцией рухнули на проезжую часть. [[[video-2]]] На данный момент известно о 20 погибших. 49 человек в больнице. Экстренные службы продолжают спасательную операцию. Цитата RT.

11:36 04.05.2021 Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард назвал произошедшее ужасной трагедией и призвал выяснить причины инцидента.

11:44 04.05.2021 Проверка всех конструкций 12-й линии метро пройдет в Мехико после обрушения метромоста, сообщила мэр Мехико Клаудия Шейнбаум. [[[video-3]]] Видео ТАСС.

11:51 04.05.2021 Специалисты проверят конструкции всей 12-й линии метро Мехико. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум. «Начинается проверка конструкции всей линии метро 12, [а также] экспертиза и тщательное расследование причин происшествия», — написала Шейнбаум. Читайте подробнее: В Мехико после обрушения метромоста проверят конструкции всей линии

12:01 04.05.2021 К месту обрушения побежали несколько человек. Возможно, обнаружены ещё погибшие или пострадавшие.

12:19 04.05.2021 На месте трагедии по-прежнему дежурят полицейские, они охраняют территорию от зевак.

12:51 04.05.2021 Пассажиры смогут воспользоваться услугами наземного транспорта на участке, связывающем районы Микскоак и Тлауак, уточнил секретарь по транспортному обеспечению Мехико Андрес Лахоус.

13:15 04.05.2021 На месте обрушения вагона метро в Мехико. Цитата из видео. twitter Protección Civil México.

13:42 04.05.2021 Количество погибших в результате обрушения метромоста в столице Мексики возросло до 23.

13:42 04.05.2021 Спасательная операция на месте обрушения метромоста в Мехико завершена. Начат разбор завалов с помощью специальной техники. Врачи и следователи продолжают работать на месте происшествия.

15:05 04.05.2021 Власти Мексики заявили об увеличении числа госпитализированных после крушения метромоста в Мехико. Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщил департамент по интегральному управлению рисками и гражданской защите Мексики. «Обновлен список людей, доставленных в больницу к 5:30 по местному времени во вторник (13:30 мск)», — сообщили в пресс-службе департамента. Читайте также: Число госпитализированных после крушения метромоста в Мехико возросло до 79

15:30 04.05.2021 Тела четырёх пассажиров поезда, упавшего в результате обрушения метромоста в Мехико, по-прежнему остаются внутри вагона. Об этом журналистам заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум. «Тела четырех погибших по-прежнему находятся в поезде», — сказала Шейнбаум. Читайте также: Тела четырёх погибших при крушении моста в Мехико находятся внутри вагона

15:37 04.05.2021 Число госпитализированных пострадавших в результате обрушения метромоста в Мехико с проходящим электропоездом возросло до 79 человек. Читайте также: Число госпитализированных после обрушения моста в Мехико возросло до 79

15:45 04.05.2021 Цитата из видео Impactantes videos del accidente del #MetroCDMX en la estacion Olivos de la Línea 12 empiezan inundar las redes. La gente se muestra incrédula ante.

16:00 04.05.2021 Власти Мехико проверят информацию о людях, которые считаются пропавшими без вести после крушения метромоста. Об этом заявила журналистам мэр города Клаудиа Шейнбаум. «Мы сейчас проверяем, есть ли какая-либо семья, которая не может найти близкого. Среди погибших большинство до сих пор не опознано», — сказала Шейнбаум. Подробности в материале: В Мехико проверят информацию о пропавших после обрушения моста людях

17:57 04.05.2021 В посольство России в Мексике не поступала информация о погибших или пострадавших при обрушении метромоста в Мехико гражданах РФ, сообщили дипломаты.

02:32 05.05.2021 Операция по подъему и перемещению двух вагонов электропоезда, упавших при обрушении метромоста в Мехико, завершена. Об этом 4 мая сообщило городское управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter. Читайте также: С места обрушения метромоста в Мехико убрали вагоны

03:18 05.05.2021 Сотрудники норвежской компании DNV проведут экспертизу обстоятельств обрушения метромоста, которое произошло 4 мая в Мехико, заявила мэр города Клаудия Шейнбаум в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: Расследованием обрушения метромоста в Мехико займется компания из Норвегии

03:59 05.05.2021 Расследование обстоятельств обрушения метромоста, произошедшее на юге Мехико, будет прозрачным. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 4 мая в ходе брифинга. Читайте подробнее: Глава Мексики пообещал прозрачное расследование ЧП с метромостом

07:32 05.05.2021 Место обрушения вагона метро в Мехико. © twitter Protección Civil México.

08:04 05.05.2021 Прокуратура Мехико опубликовала поимённый список погибших в результате обрушения метромоста с электропоездом — число жертв катастрофы увеличилось до 25 человек. Эти данные были размещены в ночь на 5 мая на странице ведомства в социальной сети Twitter. Подробности в материале: Власти Мехико объявили о 25 погибших при обрушении метромоста

09:03 05.05.2021 Число погибших в результате обрушения метромоста в столице Мексики возросло до 25, в стране объявлен трёхдневный траур.

09:12 05.05.2021 Число погибших в результате обрушения метромоста в Мехико с проходящим электропоездом возросло до 24 человек. Об этом 4 мая сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. Об этом: Количество погибших после обрушения моста в Мехико возросло до 24

09:20 05.05.2021 Полиция на месте обрушения вагона метро в Мехико. © twitter Gobierno CDMX.

11:08 05.05.2021 Президент России Владимир Путин 5 мая выразил соболезнования главе Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с гибелью людей при обрушении метромоста в Мехико, передаёт сайт Кремля. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сообщил президент. Читайте также: Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мехико

11:53 05.05.2021 Тела всех погибших при обрушении метромоста в Мехико опознаны, сообщили в прокуратуре Мексики. По последним данным, жертвами трагедии стали 25 человек.

12:26 05.05.2021 Министерство иностранных дел России «выражает искренние соболезнования родным и близким погибших» при крушении метромоста в Мехикои«желает скорейшего выздоровления пострадавшим», сказано в официальном сообщении на сайте МИД. По последним данным, жертвами трагедии стали 25 человек, 79 человек были госпитализированы.

14:08 05.05.2021 В каждом католическом храме Мехико в течение дня будут отслужены три мессы — об упокоении погибших при обрушении метромоста, о здоровье для пострадавших и о поддержке для их близких, сообщили руководители епархии. Прихожан тоже призывают молиться за пострадавших, а приходских священников из районов, где размещены больницы, в которые привезли пострадавших — оказывать им духовную поддержку.

14:20 05.05.2021 Приспущенный государственный флаг в Мексике. © twitter Gobierno CDMX

14:23 05.05.2021 Власти двух штатов Мексики распорядились провести проверку метрополитенов и железнодорожных путей в городах Монтеррей (штат Нуэво-Леон) и в Гвадалахаре (штат Халиско) после трагедии в Мехико, где обрушился метромост с поездом, в результате чего погибли 23 человека. Об этом пишет издание Milenio. Подробности в материале: В Мексике проверят метрополитены и железнодорожные пути

15:31 05.05.2021 Вице-президент США Камала Харрис выразила соболезнования близким погибших в ходе крушения метромоста в Мехико. «Соединенные Штаты выражают соболезнования семьям погибших и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написала Харрис на своей странице в Twitter.

15:52 05.05.2021 Флаг над зданием посольства Мексики в России в Большом Лёвшинском переулке в Москве приспущен в память о жертвах обрушения метромоста в Мехико.

16:39 05.05.2021 Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум посетила место обрушения с инженерами, секретарем по работам и услугам, директором метро. cdmx.gob.mx

02:26 Причиной обрушения метромоста в Мехико 3 мая мог стать дефект его конструкции, заявил глава городского управления инфраструктурных проектов и услуг Хесус Эстева 5 мая в интервью телеканалу Televisa. Читайте подробнее: Власти Мехико выдвинули версию о дефекте рухнувшего метромоста

06:50 Обрушение метромоста в Мехико. xinhuanet.com.