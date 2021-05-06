Метромост вместе с поездом рухнул в Мексике — трансляция
В Мехико вечером 3 мая 2021 года произошла трагедия: десятки человек погибли и десятки пассажиров метро попали в больницы после обрушения моста на 12-й линии метро, рядом со станцией Olivos.
Район ЧП оцеплен, все подъезды к нему перекрыты. Спасательная операция продолжается.
Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.
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Метромост рухнул вместе с поездом в Мексике — 20 человек погибли.
Цитата tv360.
Место трагедии оцеплено полицией. Цитата из видео.
К месту обрушения съезжаются тяжелая техника. Цитата из видео.
Запускают только специализированные машины. Цитата из видео.
Подъехал автокран.
Цитата из видео.
Рядом с местом трагедии находится много любопытствующих, спасатели и полицейские просят их разойтись, но тщетно, люди снимают происходящее на камеры смартфонов.
Цитата из видео.
Образовалась пробка из спецтехники. Её пока не пропускают к месту трагедии.
Цитата из видео.
Видео с места обрушения метромоста в Мехико. Мэр столицы сообщила о 20 погибших. По предварительным данным, более 70 человек пострадали. Сообщается, что в вагонах заблокированы люди.
Видео: ТАСС/Reuters
Комментарии очевидцев с места трагедии у моста: все стоят и ничего не делают.
На место прибыла группа спасателей.
В результате крушения метромоста в столице Мексики, по предварительным данным, погибли 20 человек, 49 госпитализированы, сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум.
Цитата bbbreaking.
Очевидцы говорят, что военные беспомощны.
Первые кадры cпасательной операции на месте крушения моста с поездом в Мехико публикует RT. Трагедия произошла в районе станции «Оливос» около 22:30 по местному времени (06:30 мск).
На данный момент власти мексиканского города заявили о 20 погибших в катастрофе, пострадали 70 человек, из них 49 госпитализированы. Причины обрушения конструкций пока неизвестны. Видео Ruptly
Автокран включил проблесковые маяки.
Эстакада с поездом рухнула на проезжавшие под ней машины, это произошло в Мехико вечером 3 мая.
Спецтехника приступила к работе.
Цитата из видео.
Генеральная прокуратура Мексики начала расследование обрушения метромоста в Мехико, в результате которого погибли десятки человек. Об этом в ходе телеобращения, транслировавшегося в эфире телеканала Milenio, заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.
«Генпрокуратура начинает расследование, чтобы провести все экспертизы и выяснить, что именно произошло», — сказала Шейнбаум.
Читайте подробнее: Генпрокуратура Мексики начала расследование обрушения моста в Мехико
На месте обрушения работают краны.
Также очевидцы сообщают, что в поезде было очень много пассажиров. Использующиеся на введенной в эксплуатацию в 2012 году линии составы FE-12 вмещают 1471 пассажира.
По словам одной из пострадавших, люди начали самостоятельно выбираться из упавшего вагона примерно через 15 минут после обрушения моста.
На месте происшествия работают десятки спасателей и пожарных, несколько сотен военнослужащих и полицейских.
Проведение спасательной операции на месте обрушения метромоста затруднено из-за угрозы падения нескольких вагонов метро, зависших над землей.
На месте ЧП. Цитата из видео.
В Мехико скончались ещё три человека, пострадавших во время обрушения метромоста. Об этом заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум, заявление которой прозвучало в эфире телеканала Telediario.
«На данный момент в больницы доставлены 65 человек, погибли 23 человека», — сказала Шейнбаум.
Читайте подробнее: Число жертв в результате обрушения моста в Мехико возросло до 23
Ruptly сняли с дрона место крушения поезда в Мехико. Как видно на кадрах, железнодорожный мост, по которому в момент аварии ехал состав, сломался пополам. Два вагона вместе с бетонной конструкцией рухнули на проезжую часть.
На данный момент известно о 20 погибших. 49 человек в больнице. Экстренные службы продолжают спасательную операцию.
Цитата RT.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард назвал произошедшее ужасной трагедией и призвал выяснить причины инцидента.
Проверка всех конструкций 12-й линии метро пройдет в Мехико после обрушения метромоста, сообщила мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.
Видео ТАСС.
Специалисты проверят конструкции всей 12-й линии метро Мехико. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.
«Начинается проверка конструкции всей линии метро 12, [а также] экспертиза и тщательное расследование причин происшествия», — написала Шейнбаум.
Читайте подробнее: В Мехико после обрушения метромоста проверят конструкции всей линии
К месту обрушения побежали несколько человек. Возможно, обнаружены ещё погибшие или пострадавшие.
На месте трагедии по-прежнему дежурят полицейские, они охраняют территорию от зевак.
Пассажиры смогут воспользоваться услугами наземного транспорта на участке, связывающем районы Микскоак и Тлауак, уточнил секретарь по транспортному обеспечению Мехико Андрес Лахоус.
Количество погибших в результате обрушения метромоста в столице Мексики возросло до 23.
Спасательная операция на месте обрушения метромоста в Мехико завершена. Начат разбор завалов с помощью специальной техники. Врачи и следователи продолжают работать на месте происшествия.
Власти Мексики заявили об увеличении числа госпитализированных после крушения метромоста в Мехико. Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщил департамент по интегральному управлению рисками и гражданской защите Мексики.
«Обновлен список людей, доставленных в больницу к 5:30 по местному времени во вторник (13:30 мск)», — сообщили в пресс-службе департамента.
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Тела четырёх пассажиров поезда, упавшего в результате обрушения метромоста в Мехико, по-прежнему остаются внутри вагона. Об этом журналистам заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.
«Тела четырех погибших по-прежнему находятся в поезде», — сказала Шейнбаум.
Читайте также: Тела четырёх погибших при крушении моста в Мехико находятся внутри вагона
Число госпитализированных пострадавших в результате обрушения метромоста в Мехико с проходящим электропоездом возросло до 79 человек.
Читайте также: Число госпитализированных после обрушения моста в Мехико возросло до 79
Власти Мехико проверят информацию о людях, которые считаются пропавшими без вести после крушения метромоста. Об этом заявила журналистам мэр города Клаудиа Шейнбаум.
«Мы сейчас проверяем, есть ли какая-либо семья, которая не может найти близкого. Среди погибших большинство до сих пор не опознано», — сказала Шейнбаум.
Подробности в материале: В Мехико проверят информацию о пропавших после обрушения моста людях
В посольство России в Мексике не поступала информация о погибших или пострадавших при обрушении метромоста в Мехико гражданах РФ, сообщили дипломаты.
Операция по подъему и перемещению двух вагонов электропоезда, упавших при обрушении метромоста в Мехико, завершена. Об этом 4 мая сообщило городское управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter.
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Сотрудники норвежской компании DNV проведут экспертизу обстоятельств обрушения метромоста, которое произошло 4 мая в Мехико, заявила мэр города Клаудия Шейнбаум в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: Расследованием обрушения метромоста в Мехико займется компания из Норвегии
Расследование обстоятельств обрушения метромоста, произошедшее на юге Мехико, будет прозрачным. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 4 мая в ходе брифинга.
Читайте подробнее: Глава Мексики пообещал прозрачное расследование ЧП с метромостом
Прокуратура Мехико опубликовала поимённый список погибших в результате обрушения метромоста с электропоездом — число жертв катастрофы увеличилось до 25 человек. Эти данные были размещены в ночь на 5 мая на странице ведомства в социальной сети Twitter.
Подробности в материале: Власти Мехико объявили о 25 погибших при обрушении метромоста
Число погибших в результате обрушения метромоста в столице Мексики возросло до 25, в стране объявлен трёхдневный траур.
Число погибших в результате обрушения метромоста в Мехико с проходящим электропоездом возросло до 24 человек. Об этом 4 мая сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Об этом: Количество погибших после обрушения моста в Мехико возросло до 24
Президент России Владимир Путин 5 мая выразил соболезнования главе Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с гибелью людей при обрушении метромоста в Мехико, передаёт сайт Кремля.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сообщил президент.
Читайте также: Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мехико
Тела всех погибших при обрушении метромоста в Мехико опознаны, сообщили в прокуратуре Мексики. По последним данным, жертвами трагедии стали 25 человек.
Министерство иностранных дел России «выражает искренние соболезнования родным и близким погибших» при крушении метромоста в Мехикои«желает скорейшего выздоровления пострадавшим», сказано в официальном сообщении на сайте МИД. По последним данным, жертвами трагедии стали 25 человек, 79 человек были госпитализированы.
В каждом католическом храме Мехико в течение дня будут отслужены три мессы — об упокоении погибших при обрушении метромоста, о здоровье для пострадавших и о поддержке для их близких, сообщили руководители епархии. Прихожан тоже призывают молиться за пострадавших, а приходских священников из районов, где размещены больницы, в которые привезли пострадавших — оказывать им духовную поддержку.
Власти двух штатов Мексики распорядились провести проверку метрополитенов и железнодорожных путей в городах Монтеррей (штат Нуэво-Леон) и в Гвадалахаре (штат Халиско) после трагедии в Мехико, где обрушился метромост с поездом, в результате чего погибли 23 человека. Об этом пишет издание Milenio.
Подробности в материале: В Мексике проверят метрополитены и железнодорожные пути
Вице-президент США Камала Харрис выразила соболезнования близким погибших в ходе крушения метромоста в Мехико. «Соединенные Штаты выражают соболезнования семьям погибших и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написала Харрис на своей странице в Twitter.
Флаг над зданием посольства Мексики в России в Большом Лёвшинском переулке в Москве приспущен в память о жертвах обрушения метромоста в Мехико.
Причиной обрушения метромоста в Мехико 3 мая мог стать дефект его конструкции, заявил глава городского управления инфраструктурных проектов и услуг Хесус Эстева 5 мая в интервью телеканалу Televisa.
Читайте подробнее: Власти Мехико выдвинули версию о дефекте рухнувшего метромоста
Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил письмо президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, в котором выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при обрушением метромоста вместе с поездом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.
Подробности в материале: Глава Южной Кореи выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Мехико