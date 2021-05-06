В Мехико вечером 3 мая 2021 года произошла трагедия: десятки человек погибли и десятки пассажиров метро попали в больницы после обрушения моста на 12-й линии метро, рядом со станцией Olivos.

Район ЧП оцеплен, все подъезды к нему перекрыты. Спасательная операция продолжается.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

Читайте также: В Мехико обрушился метромост с проходящим электропоездом, есть погибшие

Цитата телеграм-канала tv360
Крушение метромоста и поезда в Мексике
10:03 04.05.2021

Метромост рухнул вместе с поездом в Мексике — 20 человек погибли.

Цитата tv360.

10:08 04.05.2021

Место трагедии оцеплено полицией. Цитата из видео.

10:09 04.05.2021

К месту обрушения съезжаются тяжелая техника. Цитата из видео.

10:11 04.05.2021

Запускают только специализированные машины. Цитата из видео.

10:13 04.05.2021

Подъехал автокран.

Цитата из видео.

10:15 04.05.2021

Рядом с местом трагедии находится много любопытствующих, спасатели и полицейские просят их разойтись, но тщетно, люди снимают происходящее на камеры смартфонов.

Цитата из видео.

10:19 04.05.2021

Образовалась пробка из спецтехники. Её пока не пропускают к месту трагедии.

Цитата из видео.

10:21 04.05.2021

Видео с места обрушения метромоста в Мехико. Мэр столицы сообщила о 20 погибших. По предварительным данным, более 70 человек пострадали. Сообщается, что в вагонах заблокированы люди.

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Видео: ТАСС/Reuters

10:23 04.05.2021

Комментарии очевидцев с места трагедии у моста: все стоят и ничего не делают.

10:29 04.05.2021

На место прибыла группа спасателей.

10:30 04.05.2021

В результате крушения метромоста в столице Мексики, по предварительным данным, погибли 20 человек, 49 госпитализированы, сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум.

Цитата bbbreaking.

10:31 04.05.2021

Очевидцы говорят, что военные беспомощны.

10:33 04.05.2021

Первые кадры cпасательной операции на месте крушения моста с поездом в Мехико публикует RT. Трагедия произошла в районе станции «Оливос» около 22:30 по местному времени (06:30 мск).

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На данный момент власти мексиканского города заявили о 20 погибших в катастрофе, пострадали 70 человек, из них 49 госпитализированы. Причины обрушения конструкций пока неизвестны. Видео Ruptly

10:34 04.05.2021

Автокран включил проблесковые маяки.

10:34 04.05.2021

Эстакада с поездом рухнула на проезжавшие под ней машины, это произошло в Мехико вечером 3 мая.

10:46 04.05.2021

Спецтехника приступила к работе.

Цитата из видео.

10:46 04.05.2021

Генеральная прокуратура Мексики начала расследование обрушения метромоста в Мехико, в результате которого погибли десятки человек. Об этом в ходе телеобращения, транслировавшегося в эфире телеканала Milenio, заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.

«Генпрокуратура начинает расследование, чтобы провести все экспертизы и выяснить, что именно произошло», — сказала Шейнбаум.

Читайте подробнее: Генпрокуратура Мексики начала расследование обрушения моста в Мехико

10:53 04.05.2021

На месте обрушения работают краны.

11:05 04.05.2021

Также очевидцы сообщают, что в поезде было очень много пассажиров. Использующиеся на введенной в эксплуатацию в 2012 году линии составы FE-12 вмещают 1471 пассажира.

11:05 04.05.2021

По словам одной из пострадавших, люди начали самостоятельно выбираться из упавшего вагона примерно через 15 минут после обрушения моста.

11:17 04.05.2021

На месте происшествия работают десятки спасателей и пожарных, несколько сотен военнослужащих и полицейских.

11:28 04.05.2021

Проведение спасательной операции на месте обрушения метромоста затруднено из-за угрозы падения нескольких вагонов метро, зависших над землей.

11:29 04.05.2021

На месте ЧП. Цитата из видео.

11:31 04.05.2021

В Мехико скончались ещё три человека, пострадавших во время обрушения метромоста. Об этом заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум, заявление которой прозвучало в эфире телеканала Telediario.

«На данный момент в больницы доставлены 65 человек, погибли 23 человека», — сказала Шейнбаум.

Читайте подробнее: Число жертв в результате обрушения моста в Мехико возросло до 23

11:33 04.05.2021

Ruptly сняли с дрона место крушения поезда в Мехико. Как видно на кадрах, железнодорожный мост, по которому в момент аварии ехал состав, сломался пополам. Два вагона вместе с бетонной конструкцией рухнули на проезжую часть.

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На данный момент известно о 20 погибших. 49 человек в больнице. Экстренные службы продолжают спасательную операцию.

Цитата RT.

11:36 04.05.2021

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард назвал произошедшее ужасной трагедией и призвал выяснить причины инцидента.

11:44 04.05.2021

Проверка всех конструкций 12-й линии метро пройдет в Мехико после обрушения метромоста, сообщила мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.

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Видео ТАСС.

11:51 04.05.2021

Специалисты проверят конструкции всей 12-й линии метро Мехико. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.

«Начинается проверка конструкции всей линии метро 12, [а также] экспертиза и тщательное расследование причин происшествия», — написала Шейнбаум.

Читайте подробнее: В Мехико после обрушения метромоста проверят конструкции всей линии

12:01 04.05.2021

К месту обрушения побежали несколько человек. Возможно, обнаружены ещё погибшие или пострадавшие.

12:19 04.05.2021

На месте трагедии по-прежнему дежурят полицейские, они охраняют территорию от зевак.

12:51 04.05.2021

Пассажиры смогут воспользоваться услугами наземного транспорта на участке, связывающем районы Микскоак и Тлауак, уточнил секретарь по транспортному обеспечению Мехико Андрес Лахоус.

13:15 04.05.2021

На месте обрушения вагона метро в Мехико. Цитата из видео. twitter Protección Civil México.

13:42 04.05.2021

Количество погибших в результате обрушения метромоста в столице Мексики возросло до 23.

13:42 04.05.2021

Спасательная операция на месте обрушения метромоста в Мехико завершена. Начат разбор завалов с помощью специальной техники. Врачи и следователи продолжают работать на месте происшествия.

15:05 04.05.2021

Власти Мексики заявили об увеличении числа госпитализированных после крушения метромоста в Мехико. Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщил департамент по интегральному управлению рисками и гражданской защите Мексики.

«Обновлен список людей, доставленных в больницу к 5:30 по местному времени во вторник (13:30 мск)», — сообщили в пресс-службе департамента.

Читайте также: Число госпитализированных после крушения метромоста в Мехико возросло до 79

15:30 04.05.2021

Тела четырёх пассажиров поезда, упавшего в результате обрушения метромоста в Мехико, по-прежнему остаются внутри вагона. Об этом журналистам заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.

«Тела четырех погибших по-прежнему находятся в поезде», — сказала Шейнбаум.

Читайте также: Тела четырёх погибших при крушении моста в Мехико находятся внутри вагона

15:37 04.05.2021

Число госпитализированных пострадавших в результате обрушения метромоста в Мехико с проходящим электропоездом возросло до 79 человек.

Читайте также: Число госпитализированных после обрушения моста в Мехико возросло до 79

15:45 04.05.2021

Цитата из видео Impactantes videos del accidente del #MetroCDMX en la estacion Olivos de la Línea 12 empiezan inundar las redes. La gente se muestra incrédula ante.

16:00 04.05.2021

Власти Мехико проверят информацию о людях, которые считаются пропавшими без вести после крушения метромоста. Об этом заявила журналистам мэр города Клаудиа Шейнбаум.

«Мы сейчас проверяем, есть ли какая-либо семья, которая не может найти близкого. Среди погибших большинство до сих пор не опознано», — сказала Шейнбаум.

Подробности в материале: В Мехико проверят информацию о пропавших после обрушения моста людях

17:57 04.05.2021

В посольство России в Мексике не поступала информация о погибших или пострадавших при обрушении метромоста в Мехико гражданах РФ, сообщили дипломаты.

02:32 05.05.2021

Операция по подъему и перемещению двух вагонов электропоезда, упавших при обрушении метромоста в Мехико, завершена. Об этом 4 мая сообщило городское управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter.

Читайте также: С места обрушения метромоста в Мехико убрали вагоны

03:18 05.05.2021

Сотрудники норвежской компании DNV проведут экспертизу обстоятельств обрушения метромоста, которое произошло 4 мая в Мехико, заявила мэр города Клаудия Шейнбаум в ходе пресс-конференции.

Читайте подробнее: Расследованием обрушения метромоста в Мехико займется компания из Норвегии

03:59 05.05.2021

Расследование обстоятельств обрушения метромоста, произошедшее на юге Мехико, будет прозрачным. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 4 мая в ходе брифинга.

Читайте подробнее: Глава Мексики пообещал прозрачное расследование ЧП с метромостом

07:32 05.05.2021

Место обрушения вагона метро в Мехико. © twitter Protección Civil México.

08:04 05.05.2021

Прокуратура Мехико опубликовала поимённый список погибших в результате обрушения метромоста с электропоездом — число жертв катастрофы увеличилось до 25 человек. Эти данные были размещены в ночь на 5 мая на странице ведомства в социальной сети Twitter.

Подробности в материале: Власти Мехико объявили о 25 погибших при обрушении метромоста

09:03 05.05.2021

Число погибших в результате обрушения метромоста в столице Мексики возросло до 25, в стране объявлен трёхдневный траур.

09:12 05.05.2021

Число погибших в результате обрушения метромоста в Мехико с проходящим электропоездом возросло до 24 человек. Об этом 4 мая сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Об этом: Количество погибших после обрушения моста в Мехико возросло до 24

09:20 05.05.2021

Полиция на месте обрушения вагона метро в Мехико. © twitter Gobierno CDMX.

11:08 05.05.2021

Президент России Владимир Путин 5 мая выразил соболезнования главе Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с гибелью людей при обрушении метромоста в Мехико, передаёт сайт Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сообщил президент.

Читайте также: Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мехико

11:53 05.05.2021

Тела всех погибших при обрушении метромоста в Мехико опознаны, сообщили в прокуратуре Мексики. По последним данным, жертвами трагедии стали 25 человек.

12:26 05.05.2021

Министерство иностранных дел России «выражает искренние соболезнования родным и близким погибших» при крушении метромоста в Мехикои«желает скорейшего выздоровления пострадавшим», сказано в официальном сообщении на сайте МИД. По последним данным, жертвами трагедии стали 25 человек, 79 человек были госпитализированы.

14:08 05.05.2021

В каждом католическом храме Мехико в течение дня будут отслужены три мессы — об упокоении погибших при обрушении метромоста, о здоровье для пострадавших и о поддержке для их близких, сообщили руководители епархии. Прихожан тоже призывают молиться за пострадавших, а приходских священников из районов, где размещены больницы, в которые привезли пострадавших — оказывать им духовную поддержку.

14:20 05.05.2021

Приспущенный государственный флаг в Мексике. © twitter Gobierno CDMX

14:23 05.05.2021

Власти двух штатов Мексики распорядились провести проверку метрополитенов и железнодорожных путей в городах Монтеррей (штат Нуэво-Леон) и в Гвадалахаре (штат Халиско) после трагедии в Мехико, где обрушился метромост с поездом, в результате чего погибли 23 человека. Об этом пишет издание Milenio.

Подробности в материале: В Мексике проверят метрополитены и железнодорожные пути

15:31 05.05.2021

Вице-президент США Камала Харрис выразила соболезнования близким погибших в ходе крушения метромоста в Мехико. «Соединенные Штаты выражают соболезнования семьям погибших и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написала Харрис на своей странице в Twitter.

15:52 05.05.2021

Флаг над зданием посольства Мексики в России в Большом Лёвшинском переулке в Москве приспущен в память о жертвах обрушения метромоста в Мехико.

16:39 05.05.2021

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум посетила место обрушения с инженерами, секретарем по работам и услугам, директором метро. cdmx.gob.mx

02:26

Причиной обрушения метромоста в Мехико 3 мая мог стать дефект его конструкции, заявил глава городского управления инфраструктурных проектов и услуг Хесус Эстева 5 мая в интервью телеканалу Televisa.

Читайте подробнее: Власти Мехико выдвинули версию о дефекте рухнувшего метромоста

06:50

Обрушение метромоста в Мехико. xinhuanet.com.

08:46

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил письмо президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, в котором выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при обрушением метромоста вместе с поездом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Подробности в материале: Глава Южной Кореи выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Мехико